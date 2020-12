Politie houdt twee mannen en een vrouw aan voor tien gevallen ‘pedojagen’

Het lijkt wel een soort Western-film, dat pedojagen in ons land. Zogenaamde ‘pedojagers’ speuren op eigen houtje pedofielen op en lokken die in de val. Die ‘val’ is meestal een flink pak slaag, soms zelfs met de dood tot gevolg. De politie heeft gisteren en vandaag drie van die mogelijke pedojagers aangehouden. Het gaat om twee mannen van 22 en een vrouw van 29 uit Emmen.

De politie verdenkt het drietal van bedreiging, vernieling en mishandeling. Sinds augustus waren in Drenthe tien incidenten waarbij de politie het vermoeden kreeg dat het ging om ‘pedojagers’. Het gaat om negen gevallen in Emmen en een in Assen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maandag en dinsdag hebben wij drie verdachten uit #Emmen aangehouden op verdenking van bedreiging, vernieling en mishandeling. Zie voor meer informatie: https://t.co/cwGafwukAp — Politie Drenthe (@poldrenthe) December 8, 2020

Online contact

Vaak gaan pedojagers op een bepaalde wijze te werk: voorafgaand aan het geweld is er contact tussen een volwassen man en iemand die zich voordoet als een minderjarige. Tijdens een chat tussen de twee partijen, waarvan één dus een ‘jager’, wordt een tijd en plek afgesproken waar ze elkaar ontmoeten. Wanneer die mannen dan op die plek aankomen, treffen ze niet de persoon aan waarmee ze hadden afgesproken, maar een of meerdere mensen die „hele andere bedoelingen hadden”, zoals de politie het zegt.

De mannen werden opgewacht, belaagd en in veel gevallen ook mishandeld. In Arnhem werd eind oktober nog een 73-jarige man ernstig mishandeld, waarschijnlijk was hij ook het slachtoffer van pedojagers. Uiteindelijk overleed de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, een paar uur later. Hij zou zijn belaagd door vijf mensen. Er zijn meerdere tieners opgepakt in verband met het incident.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De dood van de 73-jarige Jan Kruitwagen in het Spijkerkwartier in Arnhem, ruim twee weken geleden, is het gevolg van een uit de hand gelopen pedojacht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag op basis van onderzoek. https://t.co/KIoIuoqech — Amanda Vos (@AmandaVos7) November 12, 2020

De politie kwam de verdachten mede op het spoor omdat hun namen waren opgeschreven na een eerder incident met een vernielde telefoon in Emmen. In het vervolgonderzoek werd duidelijk dat de eigenaar van die telefoon slachtoffer was geworden van vernieling en mishandeling en dat er vermoedelijk sprake was geweest van ‘pedojagen’.

Lees ook: Britse ziekenhuizen beginnen met vaccinaties: Margaret (90) is de eerste