Al bijna 10 jaar niet zó koud geweest, zo laat in het voorjaar

Al sinds 2013 is het niet meer zó laat in het voorjaar, zó koud geweest. Op verschillende plekken in Nederland werd het afgelopen nacht kouder dan -6.

April weet wat-ie wil, maart roert z’n staart en is februari zacht, dan brengt de lente vorst bij nacht. Misschien heb je deze gezegdes over het weer weleens gehoord, maar als een ding duidelijk is geworden de afgelopen weken, dan is het dat er op het weer soms geen peil te trekken is. Stonden we de ene week nog te schaatsen, was het de volgende alweer zonnig lenteweer. En nu duiken de temperaturen weer tot onder het vriespunt.

Recordkoud

Oké, het gaat weliswaar om nachtelijke temperaturen, die altijd lager liggen dan die overdag. Maar toch: afgelopen nacht was het ópvallend koud, schrijft Weer.nl. De meteorologische lente mag dan begonnen zijn, zo voelt het nog even niet. In het Noord-Hollandse Wijk aan Zee werd het -6,4 graden en Weerstation Twenthe noteerde -9,9 graden. Sinds 2013 was het niet zo laat in het voorjaar zo koud, tekent Weer.nl op. Toen daalde de temperatuur op 13 maart tot -13,3 graden in het Limburgse Ell.

In 2018 waren er ook wel lage temperaturen, maar dat was eerder in de maand: toen was het op 1 maart -9,6 graden en steeg de temperatuur daarna snel. In 2013 was dat wel anders: toen was het gemiddeld 2,5 graden (waar 6,2 normaal is). De laatste 10 dagen van maart waren zelfs „recordkoud”. Een echte lente kwam pas half april. Lente ver te zoeken

Nu wordt er in 2021 gelukkig geen recordkoud verwacht voor de komende tijd (sterker nog, het eerste warmterecord is alweer binnen), maar het zonnige weer van de afgelopen tijd is wel weer even ver te zoeken. Vandaag wordt vrij zonnig, maar morgen valt het tegen: er hangt op veel plekken mist en lage bewolking, en de zon is niet altijd te zien.

Volgende week wordt gestart met wolkenvelden, wat zon en hier en daar wat (mot)regen. Vanaf woensdag wordt het onstuimig met zware windstoten en veel regen.

Meteorologisch of astronomisch

Op 1 maart ging de meteorologische lente van start. Dat is wat anders dan de astronomische lente, die pas op 20 maart begint. Meteorologen en sterrenkundigen zijn het niet helemaal eens over de precieze start van de seizoenen. Sterrenkundigen houden voor de start van een seizoen rekening met de positie van de zon, terwijl meteorologen het seizoen op de eerste van de maand laten starten: dan kunnen ze de seizoenen namelijk onderling vergelijken.