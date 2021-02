Vanaf morgen begint de lente, brengt droog en zonnig weer met zich mee

Het leek alsof het al lente was, vooral vorig weekend. Maar toch begint de (meteorologische) lente morgen pas. Of we meteen zulk lekker weer kunnen verwachten? Ja en nee. Het ligt aan de windrichting: die maakt het of vrij fris, of juist lekker warm.

Tijdens het begin van de lente kan er regelmatig een frisse wind vanaf de koude Noordzee opsteken, schrijft Weeronline. Die wind zorgt ervoor dat het nog best fris kan aanvoelen buiten, en zeker in de kustgebieden wordt het op dagen met wind van zee niet warmer dan 8 graden.

Droog en zonnig

Maar niet de hele maand maart wordt koud en kil. Volgens Weeronline hebben we zelfs vaak met rustig weer te maken, en de zon kan dan flink schijnen. Als het dan niet te hard waait, kan het heel aangenaam zijn. En als er, net zoals in februari een zuidenwind waait, wordt het écht warm voor de tijd van het jaar. Kijk niet gek als het opeens ruim twintig graden is, vooral in het zuiden van het land. Een tip: je t-shirts en korte broeken kunnen van zolder, maar hou je winterjas zeker nog even vast.

Ook, schrijft Weeronline, hoeven we in maart niet veel regen te verwachten. Normaal valt er in Nederland in maart zo’n 56mm regen. Aankomende maand is de verwachting dat er maar 30mm zal vallen. Ook is de gemiddelde temperatuur in maart iets hoger dan normaal: 6,5 tot 7,0 graden tegenover de voor maart normale 6,5 graden.

Maar: het kan ook weer gaan vriezen. ’s Nachts blijven de temperaturen veelal boven 0, maar volgens het weerbureau komen er sowieso koude nachten aan.

Beleef de Lente-camera’s

Lente of niet, mensen genieten dit weekend weer volop van de zon. Vanochtend hing er in veel plekken in het land nog mist, en was zelfs even code geel afgekondigd. Maar richting de middag klaarde dat op en kon iedereen buiten genieten van de warme zonnestralen. Ook de Beleef de Lente-camera’s van Vogelbescherming Nederland staan weer aan. Zo kunnen liefhebbers weer het wel en wee volgen van vogels via webcams.



Gedurende de komende maanden kunnen mensen via de camera’s weer live meegenieten van het liefdesleven van twaalf verschillende soorten vogels, waaronder de steenuil, kerkuil, slechtvalk, ooievaar, gekraagde roodstaart, zeearend, koolmees en merel. De bosuil is er zoals elk jaar weer vroeg bij en broedt nu al op twee eieren.

De meeste jaren kijken gemiddeld een miljoen mensen naar de webcams. Afgelopen jaar werd het kijkersrecord, mede door de lockdown vanwege corona, verpulverd en bekeken ruim 1,8 miljoen mensen de perikelen in de vogelnesten.



