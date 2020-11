Meteorologische winter start morgen met warmste dag van de week

Wie had gedacht dat het met de start van de meteorologische winter ook daadwerkelijk koud zou zijn, heeft het goed mis. Met een graad of 8 (8 tot 10 graden) wordt het volgens Weeronline morgen zelfs de warmste dag van de week.

Pas aan het eind van deze week duikt de temperatuur wat omlaag en is er een kleine kans op winterse neerslag.

Meteorologische winter of niet

Morgen gaat de meteorologische winter officieel van start. Dat is overigens iets anders dan de winter die op 21 december start. Meteorologen en sterrenkundigen zijn het namelijk niet helemaal eens met wanneer de winter nu precies start. Volgens meteorologen en klimatologen is dat op 1 december, schrijft het KNMI. Op die manier kunnen meteorologen de seizoenen namelijk onderling vergelijken.

Volgens de sterrenkundige kalender begint de winter op 21 (of soms 20 of 22) december. Op dat moment staat de zon namelijk loodrecht boven de Steenbokskeerkring. Verschillen in data komen door het oneven aantal dagen en de invoering van de schrikkeldag.

Sneeuw?

Meteorologische winter of niet, koud is het in ieder geval niet. Dat voorspelden we eerder al en dat is helaas nog steeds de realiteit. Morgen wordt het regenachtig, hoewel er later op de dag wel ruimte is voor de zon. Ook woensdag en donderdag is het met een graad of 7 niet erg koud.

Máár, er gloort hoop aan de horizon. Richting het weekend brengt een oostenwind koudere lucht naar het land. Overdag wordt het niet warmer dan 5 graden en ’s nachts kan het licht gaan vriezen. Er kan wat neerslag vallen en héél misschien wordt dat natte sneeuw. Volgende week blijft het waarschijnlijk wat kouder en nét iets frisser dan normaal.

Echte kou

Eerder sprak Metro al met meteoroloog Yannick Damen over de winter en wanneer die nou eindelijk start. „De trend is dat het deze winter best wel zacht zal zijn. Een beetje sneeuw kan best, maar een échte winter zit er voorlopig en waarschijnlijk in heel december niet in.” Over een witte kerst hoefden we eigenlijk niet eens te beginnen. „Voor een witte kerst moet er twee dagen lang sneeuw blijven liggen.” Dan moet het dus a. flink sneeuwen en b. ook nog eens koud genoeg zijn zodat die sneeuw blijft liggen. „Dat gebeurt niet zo heel vaak”, besluit Damen.

Lees ook: Eigenaar is auto 30 seconden na aankoop alweer kwijt