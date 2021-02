Eerste warmterecord van 2021 is binnen: warmste 21 februari ooit

2020 ging officieus de boeken in als het jaar waarin het het ene na het andere warmterecord regende. 2021 kan er ook wat van: het eerste warmterecord is in the pocket.

Het regent nieuwsberichten met zonnige lenteweer hier en lentetemperaturen daar, terwijl het éigenlijk nog winter is. Toch voelt het wel alsof de lente in ons land is: de zon schijnt volop, de lucht is blauw en het was vandaag wel 15 graden. Om 12.40 uur werd die temperatuur gemeten in De Bilt en nog nóóit eerder werd er daar op 21 februari zo’n hoge temperatuur gemeten.

Het vorige officiële record voor 21 februari in De Bilt stond op 14,8 graden en stamt uit 1949. De kans is groot dat de temperatuur vandaag nog verder oploopt en het oude record verpulverd wordt. In Brabant is het nóg warmer: in Woensdrecht en Eindhoven werd om 13.00 uur de 17,2 graden aangetikt. Het vorige record van een weerstation van het KNMI ergens in Nederland werd in 1949 in Buchten gemeten: 17,1 graden.

Al vroeg lekker warm