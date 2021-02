Nu al zes zachte winterdagen op rij, dat gebeurde nooit eerder

Het is nog steeds winter, maar je zou zo denken dat het al lang en breed lente is. Vandaag is namelijk de zesde zachte winterdag van 2021. Ook vandaag kwam de temperatuur in De Bilt boven de 15 graden uit. Daarmee is het weerrecord van gisteren, vijf zachte dagen op rij, alweer gesneuveld.

Niet eerder telde de meteorologische winter zoveel zachte winterdagen als dit jaar.

Lente steeds vroeger

Sterker nog: de vorige eeuw kwamen er nooit meer dan drie officiële zachte dagen voor in de winter. Dat we er nu al zes op rij hebben, komt mede door klimaatveranderingen. Er worden steeds vroeger lentetemperaturen gemeten.

De eerste lentedag, waarop het minimaal 15 graden wordt, valt in het huidige klimaat in De Bilt gemiddeld op 10 maart. Dertig jaar geleden was dit nog op 26 maart, ruim twee weken later dus. In 2019 telde de winter vier van zulke lentedagen.

Maar er komt kouder weer aan: morgen komt een einde aan de lentedagen. Dan neemt de bewolking toe, de wind voert dan koelere lucht aan. Overdag is het nog een graad of 11, in de nachten ligt de temperatuur rond het vriespunt.

Drukte in parken door zachte winterdagen

Juist het lekkere weer van de afgelopen dagen zorgde voor nogal drukte in Nederlandse parken. Vooral het Vondelpark in Amsterdam liep vol. Toen alle bezoekers eenmaal weggingen, hadden ze ook nog een enorme bende achtergelaten. Vuilnis namen ze niet mee, maar lieten ze gewoon liggen. Volgens sommige handhavers leek het geen festival, maar was het dat ook.

Daar maakten sommige BN’ers zich nogal boos over. „Echt bizar. Gewoon ALLES laten liggen . Wat bezielt je”, schreef Luuk Ikink op sociale media. „Zijn die jongeren die heel de dag schijnbaar niks te doen hebben”, reageert Danny Froger daarop. „Dus morgen komen ze terug en ruimen ze alles netjes op.”



Echt bizar. Gewoon ALLES laten liggen . Wat bezielt je. https://t.co/PV0aJhxPGp — Luuk Ikink (@luuk) February 24, 2021

Ook schrijver Saskia Noort deelt een foto van het ‘slagveld’ op Twitter. „Ja, die nieuwe generatie, dat wordt wat”, schrijft ze erbij. „Zo ligt het prachtige Vondelpark er nu bij”, schrijft Connie Witteman. „Alvast grote dank aan de mannen die dit morgenochtend vroeg weer op willen ruimen. Elke beschaving heeft het afval dat ze verdient.”