Schaatsen uit het vet: boa’s en politie vrezen voor drukte

Het is winter, bijna weekend én de afgelopen week flink koud geweest. Dat betekent voor veel mensen maar één ding: de schaatsen kunnen uit het vet. Toch zit er een keerzijde aan deze eerste flink koude winter in tijden. Het kan te druk worden op het ijs.

Qua timing had het koufront het niet slechter kunnen doen. Hoewel de sneeuw afleiding biedt van de coronacrisis, gelden er nog steeds strenge maatregelen. Op dit moment zit Nederland in de zwaarste lockdown en gelden er extra maatregelen. Dat betekent dat je buiten met niet meer dan twee personen bij elkaar mag komen.

Veel mensen op schaatsen verwacht

Toch wordt er op het ijs flink wat drukte verwacht. Politievakbond ACP en de Nederlandse Boa Bond maken zich zorgen over die drukte en verwachten dat ze in zullen moeten grijpen. Dat melden de bonden aan De Telegraaf. Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, hoopt dat de drukte zich zal spreiden. Anders zullen handhavers en agenten moeten ingrijpen. „Ik schat in dat dat op tal van plekken gaat gebeuren.”

Als het te druk wordt, kan een gebied worden afgesloten. Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, zegt dat burgemeesters moeten ingrijpen als het te druk wordt. Net als afgelopen voorjaar, toen Nederlanders massaal de natuur introkken voor een wandeling in het heerlijke lenteweer.

Schaatsen op rustige plekken

Mocht je een rustige plek hebben gevonden waar je kunt schaatsen, check dan wel even of het veilig is. Per gebied kan dat nogal verschillen. Gelukkig zijn er in Nederland heuse ijsexperts die je precies vertellen waar een rondje op ijzers een goed plan is.

IJsorakel Erik Ekkel heeft op zijn website een kaar geplaatst waarop je precies kunt zien hoe het ijs erbij ligt. Bij de kaart staat één uitdrukkelijke waarschuwing: ga niet schaatsen op bevroren uiterwaarden. „Er wordt niets geprepareerd en het onderliggende water is in beweging. De piek in het hoge water is nét geweest en is inmiddels weer zakkend. Daardoor kan het ijs gaan breken.”

Laatste schaatsweekend

Dat er drukte wordt verwacht, is niet gek. Waarschijnlijk is het ijsplezier na ’t weekend over. Volgens Weer.nl valt daarna de dooi in.

Het hele weekend is het winters koud en kan er goed geschaatst worden. Het blijft overdag vriezen met temperaturen tussen de -1 en -5 graden. Het zonnetje blijft schijnen. In de nachten wordt het flink kouder en wordt er een temperatuur van -15 en lokaal kouder verwacht.

Tot maandag, dan is de winterpret voorbij. De thermometer geeft naar verwachting temperaturen tot boven het vriespunt aan. Ook komt er neerslag aan die voor sneeuw en later regen gaat zorgen.

‘Val niet!’

Naast de drukte is er nog iets waar je op moet letten: raak niet gewond. Door de coronacrisis zijn de ziekenhuizen vol. Mark Rutte riep al op niet te vallen zodat er niet nog meer druk op de zorg komt door allerlei botbreuken. Neem dus gerust een stoel mee als je al lang niet meer op de ijzers hebt gestaan en je bang bent dat je het verleerd bent.

Mocht je dit weekend nog op ijsavontuur gaan, check dan of het niet te druk is en schaats alleen op plekken waar het ijs goed genoeg is. Ook de website Schaatsen.nl heeft een overzichtelijke kaart.