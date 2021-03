Lichtpuntje: proefevenementenweekend voor de boeg

Versoepelingen mogen er dan voorlopig nog niet in zitten, er is gelukkig nog wel een lichtpuntje dit weekend: vandaag en morgen vinden er weer proefevenementen plaats.

Vandaag vindt er een dancefeest plaats in de Ziggo Dome, waar zo’n 1300 mensen bij aanwezig zijn. Onder andere Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee treden op. Het concert is onderdeel van een onderzoek van Fieldlab Evenementen, waarbij gekeken wordt op welke manier er weer optredens en festivals plaats zouden kunnen vinden.

Dansen met bewegingssensor

Morgen staat er een concert in de Ziggo op de planning. Dré Hazes laat dan van zich horen en onder anderen Sophie Straat en Peter Pannekoek passeren morgen de revue. Volgend weekend staan er ook proefevenementen op de planning: zaterdag is er een Biddinghuizen een dancefestival en op zondag een popfestival.

Om de Ziggo binnen te komen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest laten zien. Aan de deur vinden er temperatuurmetingen plaats en hier en daar wordt een sneltest uitgevoerd. Op het dancefeest worden de bezoekers in vijf ‘bubbels’ van 250 personen verdeeld. Er is een groep van 50 personen. Allen krijgen ze een bewegingssensor; daarmee kan achteraf worden bekeken hoeveel contact de bezoekers onderling hadden. Na een paar dagen moeten ze zich opnieuw laten testen.

In de digitale wachtrij

De kaartjes voor de proefevenementen van dit en volgens weekend gingen als warme broodjes over de toonbank. Voor de Ziggo Dome waren 1300 kaarten beschikbaar en voor de festivals in Biddinghuizen 1500. Beide evenementen waren binnen 20 minuten uitverkocht. Geen wonder ook, want er stonden op het hoogtepunt 100.000 mensen in de digitale wachtrij om een felbegeerd kaartje te bemachtigen. Het duurde niet lang voordat mensen probeerden een slaatje te slaan uit de testevenementen: peperdure kaartjes doken op op de zwarte markt.



Beide Back To Live events zijn uitverkocht🤯Hartverwarmend om te zien dat jullie zo graag weer naar de #ZiggoDome komen🧡Voor wie tickets heeft; we kunnen niet wachten jullie volgende week weer te verwelkomen🙌Hopelijk is dit de eerste stap om iedereen weer te kunnen verwelkomen! pic.twitter.com/ymXBmQ8dXQ — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 25, 2021

Eerste proefevenement

Op 20 februari was een van de eerste proefevenementen: Guido Weijers stond in het Beatrixtheater in Utrecht, waar hij een masterclass Geluk gaf. 500 mensen mochten daarbij aanwezig zijn, een schijntje vergeleken met de normale capaciteit van de zaal. Het publiek had volgens Weijers „honger naar een dagje uit”, zei hij tegen Metro. Tijdens dat evenement raakte niemand besmet.