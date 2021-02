Horeca is er klaar mee en opent op 2 maart de terrassen

De horeca is er nu écht klaar mee. Nog steeds moeten cafés, restaurants en kroegen dicht blijven, terwijl kappers, masseuses en nagelstylisten weer aan de slag mogen. Daarom roept een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) horecaondernemers op om op 2 maart de terrassen te openen.

Vanwege de lockdown moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten blijven, maar de actiegroep vindt die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Dus moeten zoveel mogelijk horecatenten de terrassen beschikbaar maken, volgende week dinsdag.

Eerder gooide een Drentse horecaman zijn terras al open, hij kreeg alleen een waarschuwing. En al had hij wel een boete van 4000 euro gekregen, „ik heb voor 10.000 euro schik gehad!”, zei hij toen. Ook horecazaken op Schiermonnikoog gaan open, alleen dan iets later. Op 16 maart willen zij weer gasten ontvangen op hun terras.

Drukte in parken

De afgelopen dagen was het flink lekker weer, zoals je vast gemerkt hebt, en dus liepen de parken vol. Vooral in het Vondelpark in Amsterdam ging het los. „Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land”, zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos. De voorgeschreven 1,5 meter afstand zal bij de heropening wel in stand worden gehouden, zo benadrukt hij.

„Daar heb ik alle begrip voor. Het is niet meer uit te leggen wat het kabinet doet. Het is bittere noodzaak voor ondernemers”, zegt de landelijke KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „Wij roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen.”



Terrassen open (met regels in acht) zorgt voor spreiding van mensen. Beter dan massaal op 1 plek te zijn en kan je veel beter reguleren. — deMidlifer (@DMidlifer) February 25, 2021

‘Grens financieel en psychisch bereikt’

Er is niet alleen een gebrek aan perspectief, ook is de grens voor horecaondernemers financieel en psychisch bereikt. Volgens de actievoerende KHN-afdelingen betalen de reis-, evenementen- en cultuurbranche de rekening voor de coronacrisis. Daarnaast zijn de steunmaatregelen niet toereikend, vinden de ondernemers. Ook duurt het veel te lang voordat de steun wordt uitgekeerd.

De Vos trekt de vergelijking met het toestaan van winkelen op afspraak en vindt dat de horeca ook open kan. „Bij ons kwamen mensen al op afspraak, zijn er al looproutes en is er, net als bij de winkels en kappers, triage vooraf. Er is dus geen enkele gegronde reden dat de winkels wel weer ruimte krijgen en de horeca niet.” Volgens de groep hebben burgemeesters in het Veiligheidsberaad ook al gepleit voor opening van de terrassen om drukte van mensen beter te kunnen spreiden.

In januari riep de groep ook al op tot heropening, maar zag toen van een dergelijke actie af vanwege het toenemend aantal besmettingen en de druk op de zorg.

Steun voor horeca

De horecaondernemers kunnen rekenen op veel Twitter-steun. „Ik snap het wel. In Amsterdam zie ik hordes mensen op elkaar geplakt met een biertje, afgeladen parken. Op terrassen kan afstand gecreëerd worden”, schrijft iemand bijvoorbeeld.



Ik snap het wel. In Amsterdam zie ik hordes mensen op elkaar geplakt met een biertje, afgeladen parken. Op terrassen kan afstand gecreëerd worden. https://t.co/XwjZRXPI5i — 〽️🌕niek➰🖤 #ikwachtwel💉 (@Kikkertje17) February 25, 2021

Iemand anders heeft zelfs nog begrip voor de avondklok, maar snapt niet dat de terrassen niet open mogen. „Avondklok snap ik. Maar terrassen niet open snap ik niet. Overvolle parken, singels Etc.. Maar terras niet open? Wat is veiliger?”



