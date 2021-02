Escalerende bende-oorlog Ecuador: gevangenen hakken elkaar in mootjes

Het is helemaal foute boel in gevangenissen in Ecuador. Gevangenen doden elkaar en hakken lichamen zelfs in stukken. Het einde is nog niet in zicht.

Het dodental van het geweld in meerdere gevangenissen in Ecuador dinsdag is verder opgelopen. Inmiddels zou het gaan om zeker 79 dode gevangenen, van wie er op een plek 18 in stukken gehakt zijn teruggevonden. Het gaat om de bloederigste uitbraak van geweld in gevangenissen in jaren in het Zuid-Amerikaanse land. De politie vreest nog meer bloedvergieten.

Hieronder beelden van een politie-inval en van iemand die door het hek heen heeft gefilmd.



#Ecuador: Riot at the Cárcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today. According to preliminary information, there were shots and people were injured. Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd — xinirim (@PersonalEscrito) February 23, 2021



footage apparently showing the moments police in #Ecuador attempt to take back a prison after violent riots erupted#Ecuador #ECUADORRIOT pic.twitter.com/C3x6C6spJu — Prakash Lalit (@PrakashLalit3) February 24, 2021

Ecuador

Dinsdagavond werden er al 67 doden gemeld. Nadat de autoriteiten op woensdag hadden gezegd dat de orde in de gevangenissen was hersteld, waarschuwde het hoofd van de nationale politie van Ecuador er woensdag voor dat er opnieuw muiterij dreigde in de gevangenis in Quayaquil.



20h45: Un helicóptero sobrevuela por todo el perímetro de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. pic.twitter.com/5eYybwWokL — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) February 25, 2021



A esta hora, 22:29, se reporta que en la cárcel de #Cotopaxi, los detenidos de máxima seguridad salen a los patios y buscan tomarse las celdas de mediana y mínima seguridad. Reporte: @Informados_Ec pic.twitter.com/lTFiE61ED9 — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) February 25, 2021

Politie en soldaten werden gestationeerd bij gevangenissen daar en in Cuenca en Latacunga, waar bendes elkaar dinsdag bevochten met zelfgemaakte wapens. Volgens de autoriteiten was de geweldsuitbraak door de bendes gecoördineerd.

Bendeleider

Het geweld zou zijn oorsprong vinden in de dood van de leider van de sterkste bende in december. Hij werd enkele maanden nadat hij weer vrij was vermoord in een winkelcentrum.

De openbaar aanklager is een onderzoek begonnen naar de massale vechtpartij in de gevangenissen. Ondertussen dromden familieleden van gevangenen woensdag samen rond de bajesen in de hoop op meer informatie over hun dierbaren.

De Ecuadoraanse president Lenin Moreno erkende in een toespraak dat de gevangenissen in zijn land ongeveer 30 procent overbevolkt zijn en geld en personeel tekortkomen.



