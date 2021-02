Honderden mensen feesten in Vondelpark in Amsterdam

Aan het begin van zondagavond is een groot feest ontstaan in het Amsterdamse Vondelpark. Via een video op Facebook werd live verslag gedaan van het feestje, waar honderden mensen zich hebben verzameld. Rond 20.15 uur greep de politie in.

Op beelden van Video in Verzet, een Facebookaccount waar al eerder verslag op werd gedaan van coronaprotesten, is te zien dat er honderden mensen bij elkaar zijn en zich niet aan de coronamaatregelen houden. „De avondklok blijft gelden, maar niet hier”, is er te horen.

De politie reed rond 20.15 uur met ongeveer tien busjes het park in. Bij het zien van de politiebusjes verlieten alle overgebleven feestvierders snel het terrein. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.

Vroege voorjaarsdag

Op zondagmiddag mengde er op het Museumplein al een grote groep demonstranten en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten. En ook het Vondelpark was de hele dag druk. De gemeente riep via social media op om drukke plekken te mijden en het feest in het park te verlaten.



Een deel van de mensen die zich eerder op de dag verzamelden op het Museumplein zou zich, nadat de demonstratie tegen de coronamaatregelen in opdracht van burgemeester Femke Halsema werd beëindigd, verplaatst hebben naar het Vondelpark.

‘Klaar met lockdown’

Degene die de livevideo maakte zei dat veel mensen die op het feestje zijn, helemaal klaar zijn met de lockdown. „Femke Halsema meet met twee maten. Het Museumplein wordt meteen schoongeveegd, maar wij kunnen al een uur feesten in het Vondelpark zonder dat de politie ingrijpt”, zo klinkt het commentaar. Er keken rond 19.30 uur zo’n 3000 mensen naar de livevideo op Facebook.



