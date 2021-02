Horeca Nederland is het zat: ‘Ik geef het nog een paar dagen’

Park vol, is terras open! ‘Op afspraak winkelen, is ook op afspraak lunchen’. Nederlandse ondernemers zijn klaar met de huidige coronamaatregelen. Het lijkt erop dat de deuren van de horeca nog langer gesloten blijven en daarmee is de maat vol.

Op social media delen horecaondernemers en trouwe gasten allerlei berichten over het huidige beleid. De meest recente is: ‘park vol, is terras open’. „Hoe groot is de bijdrage in de R-waarde als we de drukte op pleinen en in parken (zonder protocollen en zonder registratieplicht) eens oppakken en netjes op corona-proof terrassen plaatsen”, luidt de tekst bij het bericht. „De horeca draagt bij aan de oplossing en is níet het probleem.”

Terrassen per direct open

KHN-voorzitter Robèr Willemsen snapt de berichten op social media. „Dit zijn vaak initiatieven van lokale ondernemers en soms ook KHN-bestuurders.” De tekst ‘Park vol, is terras open’, begrijpt hij volledig. „Het is veilig als de terrassen openen, dat zou per direct moeten gebeuren.” Over de vergelijking met winkeliers is hij iets genuanceerder. „Die branche heeft momenteel ook geen perspectief.”

Volgens Willemsen heeft de horeca nooit een verklaring gehad voor de maatregelen. „Wij hebben veel protocollen ingediend zodat de horeca veilig open kan. Dat is allemaal te lezen in onze routekaart. Met die protocollen zouden we gewoon 2 maart open moeten. De terrassen vandaag nog.”

Horeca open zonder toestemming

Hij legt uit dat ‘het meten met twee maten’ het probleem is. „We willen graag de onderste steen boven krijgen. Wat is er nu precies allemaal gebeurd de afgelopen maanden? We hebben nooit een gedegen onderbouwing gekregen voor welke maatregel dan ook. En daarom stappen we naar de rechter.”

Verder wil KHN dat er een kort geding komt om zo snel mogelijk open te gaan. „Een ander belangrijk onderwerp is de steun voor starters.” Maar wat als de overheid aan deze geluiden geen gehoor geeft? Willemsen legt de ernst van de zaak uit. „In Italië en Polen gaan horecaondernemers open zonder toestemming van de overheid. Zulke taferelen komen ook dichterbij in Nederland. Daar pleiten wij natuurlijk niet voor, maar het hangt in de lucht.”



Als ik dit weekend zie hoe cafés en restaurants ‘coffee to go’ aanbieden en mensen overal op stoepjes en grasveldjes (alles behalve het terras) zitten met hun bekertje koffie na een wandeling, snap ik de oproep van @pieterbroertjes wel. Open de terrassen. Kan ook alcoholvrij. — Geert van der Varst (@GeertvdVarst) February 22, 2021

„Wij willen geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik geef het zelf nog een paar dagen en dan is het klaar. Dat geldt voor de horeca en de retail. Er heerst veel boosheid en frustratie.” De KHN-voorzitter haalt de buitenpret van de afgelopen twee weken aan. „Ze zitten op de terrassen of bankjes rondom de horecagelegenheden met hun eigen meegebrachte fles wijn. Leg dat maar eens uit.”

Ook Johan de Vos, vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Breda is er klaar mee. Hij vertelde tegen Misset Horeca dat als Nederland op afspraak mag winkelen, „er ook op afspraak geluncht kan worden.”