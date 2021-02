Aantal restaurants en terrassen op Schiermonnikoog opent op 16 maart

„Soms moet je je als ondernemer niet aan de regeltjes houden, anders overleef je het niet”, vertelde de Drentse horecaman die afgelopen weekend zijn terras opengooide. Het kon op heel veel positieve reacties rekenen van mensen, die pal achter de ondernemer stonden. En hij is niet de enige die niet langer wil afwachten, ook op Schiermonnikoog borrelt het aan alle kanten.

Een groep hotels op Schiermonnikoog opent 16 maart de eetgelegenheden, ook al zou dat in strijd zijn met de coronamaatregelen op dat moment. De hotels verzetten zich hiermee tegen het „totale gebrek aan perspectief dat de overheid geeft aan de horeca”. De datum is symbolisch gekozen, omdat het dan een jaar geleden is dat Nederland voor het eerst op slot ging.

Schiermonnikoog

De eigenaren van Hotel Graaf Bernstorff en Hotel Café Restaurant Duinzicht zijn de initiatiefnemers van het plan om de restaurants en terrassen te openen, met inachtneming van de 1,5 metermaatregel en het maximum van dertig mensen in binnenruimtes.



On this day in 1945 the Netherlands confiscated the island of Schiermonnikoog from it’s owner Bechtold Eugen Count of Bernstorff. He was a German so it was considered 'enemy property' #WW2 pic.twitter.com/WHUDLFcNdn — Klaas Meijer (@klaasm67) December 27, 2019

„De onvrede en frustratie bouwt zich op”, zegt Remko de Bruijne van Hotel Graaf Bernstorff, dat vernoemd is naar de eerdere ‘eigenaar’ van het eiland. „We hebben ons heel lang aan de maatregelen gehouden, maar de balans van de maatregelen is inmiddels zoek en de overheid geeft nul perspectief. We willen een punt maken en hopen dat dit kleine veenbrandje op Schiermonnikoog uitbreidt naar het vasteland, en dat andere horecazaken volgen.”



I love Schiermonnikoog! Enjoy ☀️ — Gemma Modinos (@g_modinos) February 21, 2021

Spaarpot

Gilles Harthoorn van Hotel Café Restaurant Duinzicht voegt toe: „Het is niet meer vol te houden, er moet iets gebeuren, de spaarpot is leeg. Daarbij mis ik begrip voor de horeca, zowel vanuit Den Haag als de gemeente hier op het eiland. Het contact met de burgemeester is behoorlijk verslechterd, er is geen overleg over mogelijkheden.”

De hoteleigenaren zullen de coronamaatregelen opvolgen zoals die vorig jaar golden tussen de lockdowns in, dus 1,5 meter afstand houden en maximaal 30 mensen binnen. „De horeca heeft weinig invloed op het aantal besmettingen, blijkt uit onderzoek”, vertelt De Bruijne. „Daarom kunnen we veilig open en ik roep andere ondernemers op om hetzelfde te doen.”



Groeten van Schiermonnikoog. Altijd goed. Hotels ofwel Van der Werff voor de puristen of Graaf Bernstorff maar ook een scala aan huisjes en appartementen… lastminutes via @lm_schier — Hartger Wassink (@HartgerWassink) February 18, 2021

Burgemeester

Burgemeester Ineke van Gent begrijpt de frustratie van de ondernemers. „Ze hebben het zwaar en zijn er klaar mee. Zeker op een eiland waar we afhankelijk zijn van toeristen is het zwaar.” Van Gent staat niet achter de actie van de eigenaren. „Wij maken op Schiermonnikoog de regels niet, maar leven ze hier wel na.” De burgemeester geeft aan in gesprek te zijn met ondernemers, „bijvoorbeeld over extra terrasruimte, zodra dat weer kan”.

Schiermonnikoog, dat door Nederlanders vaak tot ‘Schier’ wordt afgekort, is voor veel mensen uit het buitenland een echte tongbreker.



I can't seem to find it but that one person trying to pronounce Dutch places.. Fhdhdk the most troublesome : Schiermonnikoog — Jas 🦦 (@tulipteapot) December 22, 2020

Het goede/slechte voorbeeld

De hoteleigenaren op Schiermonnikoog die hun restaurants en terrassen op 16 maart gaan openen zullen niet de enigen zijn. Dat verwacht de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca Nederland. „Ik merk dat er veel onrust is, mijn app en mailbox ontploffen”, vertelt Corné van de Erve, woordvoerder van KHN Friesland.

KHN Friesland roept niet op tot het volgen van de groep horecaondernemers op Schiermonnikoog, maar „begrijpt de actie wel”, licht Van de Erve toe. „De horeca voelt zich onbegrepen, ze zijn ronduit boos. Er heerst een sfeer dat ze het niet langer pikken, ik denk dat ze niet meer te houden zijn.” Veel horeca-eigenaren willen niet tot 16 maart wachten, de datum waarop een groep horeca-eigenaren op Schiermonnikoog van plan is om open te gaan. „Er worden allerlei data genoemd voor het openen van de deuren.”



Hoogste tijd

Vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Breda Johan de Vos liet eerder al weten dat hij, samen met een groep van zo’n 65 horecaondernemers, het tijd vindt dat de horeca weer open gaat. De verklaring van deze groep is dat „wanneer winkels te horen krijgen dat ze klanten op afspraak mogen ontvangen, dan kunnen horecazaken dat ook”.

Van de Erve wijst erop dat het voor de branchevereniging van de horeca ook „weinig zin heeft om hun ongenoegen te uiten bij gemeenten en burgemeesters, omdat die niets kunnen doen doordat de regelgeving landelijk aangestuurd wordt”. KHN Nederland doet dan ook een klemmend beroep op het kabinet „om zo snel mogelijk met ons mee te werken richting een verantwoorde opening”.