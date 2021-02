Horeca sleept Staat voor de rechter om heropening af te dwingen

Horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil bij de rechter afdwingen dat de sector weer open mag. KHN noemt het onacceptabel dat cafés en restaurants gesloten moeten blijven en „opnieuw achteraan moeten sluiten” bij de versoepelingen. Ook wil KHN een schadevergoeding voor de branche.

De horeca is al maanden grotendeels dicht. Cafés zijn volledig gesloten, restaurants zijn alleen open voor afhaal. De steunmaatregelen van de overheid zijn volgens KHN welkom, maar bij lange na niet voldoende om de vaste lasten van horecaondernemers te dekken. Daardoor lopen de verliezen op en zijn ondernemers de wanhoop nabij, aldus KHN. Al heb je er soms een ondernemer bij die de regels (‘verantwoordelijk’) aan z’n Drentse laars lapt en z’n terras toch opengooit.

Kort geding horeca

KHN spande ook vorig jaar al een kort geding aan tegen de Staat om versoepeling van de maatregelen af te dwingen. De rechter wees de eisen van de horecabranche destijds af. Ook hoefde de Staat geen plan voor versoepelingen op basis van „objectieve criteria” op te stellen.



Horecabond @KHN sleept de Staat voor de rechter om uitblijvende versoepelingen voor de horeca. Voorzitter Robèr Willemsen is niet te spreken over het handelen van de overheid: 'Wij zijn het na 11 maanden écht zat met dit kabinet!' pic.twitter.com/dA5vkR8R4I — BNR Nieuwsradio (@BNR) February 22, 2021

Nu spant KHN geen kort geding, maar een bodemprocedure aan samen met een groep horecaondernemers die volgens de branchevereniging representatief is. KHN wil dat de rechter verklaart dat de Staat onrechtmatig handelt door de grondrechten van horecaondernemers te schenden zonder de noodzaak behoorlijk te onderbouwen en zonder de schade te vergoeden. Ook wil KHN een spoedvoorziening om de branche zo snel mogelijk te heropenen.

‘Niet evident’

KHN wil de wetenschappelijke onderbouwing inzien op basis waarvan het kabinet zijn besluiten neemt. De branchevereniging stelt al langer dat de horeca veilig open kan en wijst erop dat er weinig besmettingen met zekerheid aan ontmoetingen in de horeca zijn te herleiden. „Daarom is het nut van een volledige horecasluiting niet evident.”

Uitzichtloos

Voorzitter Robèr Willemsen hekelt het steeds veranderende beleid van het kabinet. „Ondertussen raakt de horeca steeds verder in de verdrukking.” Voor Willemsen is de maat vol nu minister Hugo de Jonge liet weten dat er voorlopig nog geen ruimte is voor versoepeling voor de horeca. „Wij zijn het na elf maanden écht zat met dit kabinet!”, zegt hij. „We hebben tot op het laatst geprobeerd om in overleg tot een andere kijk en strategie te komen door te kijken naar wat er wél kan in plaats van alles hermetisch op slot te houden. De situatie is uitzichtloos en elke hoop op perspectief wordt horecaondernemers keer op keer ontnomen.”