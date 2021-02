Stuk minder reizigers door corona: NS lijdt miljardenverlies

Waar 2019 een geweldig jaar was voor de Nederlandse Spoorwegen, is 2020 dat fors minder. Iedereen heeft te lijden gehad onder de coronacrisis en dus ook de grootste vervoerder van het land. De NS sluit het coronajaar dan ook af met een nettoverlies van 2,6 miljard euro.

2019 sloot NS af met een nettoresultaat van 215 miljoen euro. Een flink verschil dus. Dat komt mede omdat er vanwege de coronacrisis veel minder mensen de trein namen. Forenzen, die normaliter elke dag met het geel-blauwe bakbeest naar hun werk gingen, zitten nu thuis. Ook studenten en dagjesmensen maken een stuk minder gebruik van het vervoersmiddel. Dat betekent minder kaartjesverkoop, reizigers die hun abonnement pauzeren en winkels op de stations die minder verkopen.



NS: ‘Groot compliment aan onze collega’s’

Maar het blijft niet bij 2020: ook voor de aankomende jaren is de verwachting dat er weinig reizigers zullen zijn. Wel wil Marjan Rintel, president-directeur bij NS, „een groot compliment maken aan onze collega’s die tijdens de pandemie in moeilijke omstandigheden reizigers zijn blijven vervoeren.” De verwachting is dat de NS tot 2025 verlies zal lijden.

Je hoeft je echter geen zorgen te maken, ook in 2021 staat de trein gewoon voor je klaar. „We zijn dankbaar voor de beschikbaarheidsvergoeding die tot september 2021 van kracht is”, zegt Rintel. „Voor het in stand houden van de dienstregeling van dit jaar en de nieuwe dienstregeling in 2022 en daarna hebben we – gezien de lagere reizigersaantallen – nieuwe financiële afspraken nodig.” Die moeten gemaakt worden met het Rijk.

Volgens de president-directeur zullen er wel binnenkort weer meer mensen gaan reizen met de trein. „Door de enorme woningbouwopgave zal de vraag naar openbaar vervoer op lange termijn uiteindelijk weer sterk toenemen.”



Vaker op tijd en meer kans op een zitplek

Wel zijn veel NS-stations de afgelopen jaren opgeknapt. Zo zijn Driebergen-Zeist, Rotterdam Alexander, Zaandam en Den Haag Hollands Spoor verbouwd, en sinds oktober zijn alle stations rookvrij. Daarnaast is 2020 niet alleen maar kommer en kwel voor treinreiziger en -vervoerder: zo kwamen reizigers vaker op tijd op hun bestemming aan.

Ook had je het afgelopen jaar een stuk meer kans op een zitplek, wel 97 procent. Dat is hoger dan ooit gemeten. Maar dat komt dus ook deels omdat er minder reizigers waren.

Wil je het hele jaarverslag lezen? Dat kan hier.