Was je auto nog maar niet: ‘vieze regen’ op komst en of je er zelf ook vies van wordt?

Het Saharastof heeft de afgelopen dagen al heel wat stof doen opwaaien, ook op Twitter. Het levert zowel mooie zonsopkomsten op als een vies laagje op de motorkap, als het gaat regenen. Was je auto dus nog maar even niet! En of je er ook zelf vies van wordt?

Was vandaag nog even niet je auto, want de kans is aanwezig dat je dat dan morgen weer kunt doen. Vanavond is er namelijk kans op regen met Saharastof. Dan wordt je autoruit (of tuinstoel) misschien nog wel viezer dan die al was.



Zojuist alle #saharazand sporen gewist, wat een zooi! Leuk voor in de woestijn misschien, maar niet voor op mijn tuinstoel.. 😊 — ★•MaNoN•★ (@Nonnie84) June 29, 2012

Vieze auto

„Het stof trekt nu weg uit onze regio. Als er dan regen valt, kan het mee naar beneden komen en onder andere auto’s en tuinmeubelen vies maken”, licht Jaco van Wezel van Weeronline toe. Al waren die misschien al wel smerig. „Nu zijn die al vies op veel plaatsen door stuifmeel en pollen van de els en hazelaar. Komend weekend dus een mooi moment om de auto te wassen en stuifmeel, eventueel Saharastof en zout eraf te spoelen.”



Vieze gelige waas op auto. Pollen of zand? pic.twitter.com/SFHQfZKAuq — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) February 22, 2021

Kans op regen en vieze ruiten

Aan het einde van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op regen toe, „en trekt dan over de Achterhoek heen.” In grote delen van het land valt helemaal geen regen, „dus als je daar morgenochtend stof op je auto ziet, is dat iets anders. Niet meteen het Saharastof de schuld geven.”



Een interessant fenomeen, noemt hij het, waarvan wij vooral de lusten (voor het oog) hebben, en maar een klein beetje de lasten, zeker vergeleken met landen in Zuid-Europa. „Daar hangt het stof veel lager en kunnen mensen problemen krijgen met de ademhaling, heel ongezond.”

In de Alpen resulteerde het stof in bijzondere pistes, „daar zag je een rood-gelig laagje over de sneeuw.”



Vieze regen

Bij ons blijft het beperkt tot een beetje ‘vieze regen’, zoals het kan worden genoemd. Of je er als mens ook smerig van wordt? „Als je er langere tijd in gaat staan, kun je wel wat stof op je hoofd krijgen, denk ik.” Zelf heeft hij het in elk geval nog nooit uitgeprobeerd, lacht de meteoroloog. „Al valt de regen vooral ’s avonds en ’s nachts, dus dan zijn de mensen toch niet meer buiten vanwege de avondklok.” Tenzij je in je eigen achtertuin gaat staan natuurlijk, „kun je daarna meteen onder een warme douche!”

Wasstraten spelen intussen handig in op de kans op vieze regen.



EVEN LAST VAN SAHARASTOF! We hebben nu even last van een hogere concentratie saharastof in de atmosfeer boven NDL Voor bescherming van uw auto is het verstandig om even naar een wasstraat te rijden om het ‘zand’ eraf te spoelen☀️🧽 ⛽️ 🚗 Carwash – Tamoil tankstation de Laares pic.twitter.com/1NbZY2w9W7 — Tankstation De Laares (@tankstationshop) February 24, 2021

Mooi Saharastof

Het Saharastof, dat door sommigen ook -zand wordt genoemd („daar is altijd discussie over”), heeft zeker ook een positieve kant: vanochtend kon de zonsopkomst dankzij het Saharastof extra mooi uitpakken. Net zoals gisteren trouwens, toen #zonsopkomst trending was op Twitter en prachtige plaatjes werden gedeeld.



Zo zit het: Saharastof

Vanwege een aanhoudende en lange zuidelijke stroming in de atmosfeer hebben we al bijna een hele week te maken met kleine deeltjes van Saharazand in de lucht boven Nederland. Vooral afgelopen maandag was de concentratie van dit stof hoog en was de zon hierdoor erg wazig, „het was toen ook van invloed op de temperatuur. Een heel interssant fenomeen, nogmaals.”