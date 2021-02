Eerste Kamer neemt spoedwet over avondklok aan, zo verliep de stemming

Gisteravond (na het ingaan van de avondklok) keurde ook de Eerste Kamer de spoedwet over de avondklok goed. Er was steun van een ruime meerderheid van de Kamerleden. Afgelopen week zette het kabinet snel die spoedwet in elkaar, na een afgang bij de rechter.

Donderdag keurde de Tweede Kamer de spoedwet ook al goed, en nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. „Dat kan zo snel mogelijk, wat mij betreft morgen”, zei justitieminister Ferd Grapperhaus gisteravond aan het eind van het ingelaste debat.

We zitten dus nu zeker tot de vroege ochtend van 3 maart vast aan de avondklok. Aanstaande dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie, dan maken ze bekend welke versoepelingen of aanscherpingen we kunnen verwachten. De kans is echter groot dat de avondklok verlengd wordt, zodat in andere sectoren iets versoepeld kan worden.



Ik hoorde Grapperhaus zeggen dat 95% zich aan de avondklok houdt. Daarmee suggererend dat er veel draagvlak is… Hij vergeet denk ik dat het nu verboden is en mensen bang zijn voor de boetes, dat is wat anders dan draagvlak. — Peter Lohman (@PeterLohman6) February 20, 2021

Chaotisch begin

De stemming begon meteen chaotisch. Dat kwam door een verzoek van de PVV, waardoor de stemming net zo snel werd geschorst als dat-ie was opgestart. Volgens de PVV zou een demissionair kabinet deze wet (of welke wet dan ook) helemaal niet indienen. Daarnaast wilde de partij wachten met het debat tot de uitspraak in hoger beroep over de avondklok achter de rug zou zijn.

Toen wilde de PVV ook nog een hoofdelijke stemming daarover, dus moesten alle senatoren uit het hele land naar de Ridderzaal komen. Dat zorgde voor flink wat ergernis bij andere fracties, omdat de PVV dat niet had aangekondigd. Maar de PVV kreeg te weinig bijval, en het debat ging weer verder.



Faber (PVV) vraagt gelijk bij aanvang van het debat in de Eerste Kamer om hoofdelijke stemming: mag een demissionair kabinet wel een spoedwet indienen? De vergadering wordt uitgesteld naar 12.15 uur zodat alle Kamerleden naar Den Haag kunnen komen. #avondklok — Laurens de Wit (@lhpdewit) February 19, 2021

Uiteindelijk stemden 45 van de 58 aanwezige senatoren voor het wetsvoorstel. 13 stemden dus tegen. Onder de tegenstanders waren PVV, SGP, FvD, Fractie-Nanninga en Partij voor de Dieren.

Avondklok blijft gelden

Tot de inwerkingtreding van de spoedwet dit weekend, is de avondklok nog geldig onder de huidige wettelijke grondslag. Afgelopen dinsdag was de avondklok bijna afgeschaft, toen een rechter in Den Haag onverwacht de juridische onderbouwing ervan onderuithaalde.

Het kabinet was daar niet blij mee en ging een spoedappel aan. Toen besloot het hof het eerdere besluit te schorsen, totdat het hof inhoudelijk vonnis heeft gewezen over de maatregel. Dat gebeurt vrijdag 26 februari. De zaak is aangespannen door de actiegroep Viruswaarheid, die zich hard maakt voor afschaffing van de avondklok en de andere coronamaatregelen.



Grapperhaus bevestigt dat, in tegenstelling tot de avondklok, de wet "vertoeven in de buitenlucht' kan worden ingezet om de bewegingsvrijheid overdag te beperken. #spoedwet pic.twitter.com/2MP9bzahXL — Centenboer (@centenboer) February 19, 2021

Voor het geval het hof de juridische onderbouwing van de avondklok definitief van tafel zou vegen, maakte het kabinet snel een andere wet. Het hoger beroep begon vrijdag, en het was even spannend. Het was namelijk niet duidelijk of het hof meteen uitspraak zou doen. Was dat wel zo, en besloten ze inderdaad dat de avondklok niet wettig was, dan zou die gisteren niet gelden. De spoedwet was toen ook nog niet klaar.

Of het hof de avondklok wettig acht, is belangrijk voor mensen die een boetes kregen opgelegd onder de oude grondslag. Politici willen weten of mensen die dan terug kunnen krijgen. Grapperhaus wilde daar alleen over zeggen dat het Openbaar Ministerie hierover gaat.