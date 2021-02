De Jonge: vanaf april testbewijs voor evenementen

Er gloort een sprankje hoop voor festival-, theater- en sportliefhebbers. Het kabinet verwacht namelijk dat het vanaf april mogelijk is om „dagelijks enkele honderdduizenden mensen een testbewijs te geven”. Met zo’n testbewijs kunnen mensen die negatief getest zijn naar evenementen en sportwedstrijden, zegt minister Hugo de Jonge.

Eerder deze week meldde het ministerie van Volksgezondheid als dat ze nadenken over testbewijzen. Dat zou dan mogelijk via een app gaan. Ook toegangstesten liggen op tafel, hierover ligt er al een uitgebreid advies van de Gezondheidsraad. Het ligt eerder voor de hand om die in te zetten voor toegang tot de culturele sector en evenementen dan om naar kantoor te gaan, zegt De Jonge tegen De Telegraaf.

Tegenover de Volkskrant zegt de bewindsman dat er in maart proeven worden gedraaid met sneltests en toegangsbewijzen. Ook gaat er in die maand een wet naar de Kamer die het werken met toegangstesten vastlegt.

Proefevenementen

De laatste tijd vonden en de komende tijd vinden in ons land ook enkele proefevenementen plaats. Dat zijn evenementen waarmee getest wordt hoe evenementen, zoals sportwedstrijden en congressen, coronaveilig georganiseerd kunnen worden. Het eerste evenement was een zakelijk congres in het Beatrixtheater in Utrecht, afgelopen maandag.

Ook vandaag staan er weer twee evenementen op de planning, een voetbalwedstrijd en een speciale show van Guido Weijers. Ook Metro is daarbij, en doet live verslag.

Guido Weijers: ‘Hoog tijd’

Van Weijers, die al langer pleit voor coronaproof theater, hadden de proefevenementen al veel eerder gemogen. „Vooropgesteld is dat ik het heel leuk vind om weer op te treden. Ik kan natuurlijk alleen maar in de dankbare rol schieten, maar het werd echt hoog tijd. Ze moeten zich schamen dat er pas na tien maanden proeven worden gedaan, dit had al veel eerder gekund”, zegt de cabaretier.



Er zijn vandaag 500 mensen aanwezig bij de voorstelling van Weijers. Zij zijn verdeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ‘bubbel’ heeft een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moeten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers zijn van tevoren getest en dragen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Een paar dagen later worden ze opnieuw getest.

Maar toch, ondanks de extra regels, verwacht Weijers niet dat het niet heel anders zal zijn dan een normale voorstelling. „Het is mijn eigen publiek dat zich zelf heeft aangemeld om te komen en ze mogen gewoon hardop lachen. Iedereen zal ook – net als ik – honger hebben om weer naar het theater te kunnen. Even wat gezelligheid in de boze werkelijkheid.”