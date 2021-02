Nederlandse staat vecht schorsing avondklok aan met turbo-spoedappèl

Vanochtend oordeelde de rechtbank in Den Haag dat er per direct een streep moet door de avondklok. Het leidde tot veel vreugde op social media (al klinken er ook andere geluiden) en Willem Engel voorspelde al feest op straat vanavond. Maar niet als het aan de Nederlandse staat ligt, die gaat voor een turbo-spoedappèl. En dat leidt tot heel veel wat reacties… Op het woord althans.



Ik nomineer ‘turbo spoedappél’ voor het woord van het jaar. #avondklok — Sander Scheperman (@Sander_S) February 16, 2021



geef mij maar een goudreinet ipv #turbospoedappel — Noortje van Kleef (@NoortjeKteA) February 16, 2021

De overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident in de vorm van een turbo-spoedappèl.

Een woord wat voor de meesten van ons niet heel bekend in de oren klinkt.



Schijnt voor de ernstige dorst te zijn. 🍎🍏 — Erik Wieberdink (@KixAss) February 16, 2021

Hoger beroep

Het hoger beroep tegen het vonnis van de rechter zelf wordt zo spoedig mogelijk op een ander moment behandeld, aldus het hof. Het ministerie van Justitie bevestigt dat de Staat in beroep is, maar kan verder nog niets over de zaak zeggen.

turbo-spoedappèl

Intussen is het turbo-spoedappèl op social media een eigen leven gaan leiden.



Een spoedappel a day keeps the doctor away — W💉ll (a cat) ❤️ Bas (@willdedino) February 16, 2021



Turbo turbo spoedappel. pic.twitter.com/lSnrVcpWsf — Marjolein van Panhuys (@marjoleintjevp) February 16, 2021

Noodverordening

Nu de rechter de overheid heeft opgelegd de avondklok per direct op te heffen, is er mogelijk een andere wettelijke manier om de maatregelen vanavond toch te kunnen behouden. Dat zegt Henny Sackers, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen tegen de Gelderlander.

„Dat is in principe vandaag nog te regelen’’, stelt Sackers. Gemeenten zouden de avondklok in de noodverordening kunnen opnemen, nu het via de landelijke regelgeving volgens de rechter niet kan. „Het kan dan alleen voor een korte periode gelden.’’

In principe zou de avondklok per 2 maart worden opgeheven, dus dan zou er van die tijdelijkheid waar de noodverordeningen voor zijn gebruik gemaakt kunnen worden. „Dan voer je de avondklok dus in op basis van een andere wettelijke grondslag. Juridisch kan dat.’’

Daarvoor zou het Veiligheidsberaad vandaag nog in actie kunnen komen, het landelijk overleg van de veiligheidsregio’s waarvan de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voorzitter is.

Noodwet



De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer „maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was”.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”. Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”.

Het bericht dat de rechtbank op Twitter plaatste, is intussen al ruim 1300 keer geretweet, bijna 3ooo keer geliktet en de reacties stromen binnen. Ook wordt er flink wat gediscussieerd onderling, want de een staat volledig achter het vonnis, een ander snapt er helemaal niets van.



