Spoedwet voor de avondklok gaat mogelijk vandaag al naar de Kamer

Slecht nieuws voor Willem Engel, Viruswaarheid en alle andere mensen die de avondklok zat zijn (en dat zijn er nogal wat). De spoedwet die het kabinet maakt over de maatregel, wordt waarschijnlijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer.

Gisteravond ondertekende de koning de nieuwe wet al, waarna het direct naar de Raad van State is gezonden. De hoogste adviseur van de regering zal een spoedadvies uitbrengen, waarna het wetsvoorstel direct door kan naar de Kamer, zegt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is aan de Kamer om te bepalen wanneer ze de wet behandelt. De Kamer moet dan terugkomen van reces.



'maak niet normaal wat niet normaal is' zei onze Koning in zijn speech. Maar binnen één dag een spoedwet ondertekenen om de avondklok in stand te kunnen houden is zeker wel normaal? #avondklok #koning #wegmetdieklok — Esther (@EstherSteeg) February 17, 2021

Spoedwet voor avondklok

De spoedwet is nodig, maakte justitieminister Ferd Grapperhaus gistermiddag bekend, omdat de rechter in Den Haag de juridische grondslag voor de avondklok onvoldoende vindt. Actiegroep Viruswaarheid had een zaak aangespannen over de maatregel. Tot hun geluk besloot de rechter dat de avondklok direct van tafel moest.

Daar was het kabinet, logischerwijs, niet zo blij mee. Ze gingen er dus tegenin, en wonnen. Nu blijft de maatregel in ieder geval tot vrijdag gelden, maar het kabinet kondigde ook meteen een spoedwet aan. Als de Tweede (en Eerste) Kamer die aanneemt, blijven we nog een tijd langer zitten met de avondklok.



En vandaag nog even een spoedwet erdoorheen rammen en dan zitten wij voorlopig weer binnen helaas. Asociaal wat er gisteren gebeurde. Strijd der machten is gaande en wordt niet netjes gespeeld door de overheid. Slechte verliezers! 🤮 #avondklok #AvondklokProtest #Corona — Wøūtęr Vĕrbõôm (Parler @wverboom) (@wverboom) February 17, 2021

Het gerechtshof besloot om de uitvoering van het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Daarom blijft de avondklok nu dus langer gelden. Vrijdag behandelt het hof het hoger beroep, en doet waarschijnlijk meteen uitspraak.

Oproep Rutte

Meteen na de uitspraak van de rechter dat de avondklok per direct van tafel zou moeten, riep Rutte iedereen op zich gewoon aan de maatregel te houden. Ook als het kabinet er in hoger beroep niet in zou slagen om de avondklok in stand te houden.

De maatregel blijft volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.