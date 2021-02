Rechtbank Den Haag: avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door Viruswaarheid. De maatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter.

Volgens de rechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig, oordeelt de rechter.



Noodwet avondklok

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kon worden gewacht „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer „maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was”.



Nut avondklok

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak „grote vraagtekens” bij te zetten. „Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest.”

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”. Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”.

Viruswaarheid ‘dolblij’

De rechtszaak was aangespannen door de stichting Viruswaarheid, die wordt geleid door Willem Engel en Jeroen Pols. Zij stelden dat de „inperking van grondrechten, die zijn verankerd in de grondwet en internationale verdragen, niet zo maar terzijde kunnen worden geschoven”. De landsadvocaat voerde namens de Staat aan dat de coronapandemie een dermate ernstige situatie is en daarom een spoedprocedure voor het instellen van de avondklok op zijn plaats was. Ook bleken andere coronamaatregelen niet voldoende om de pandemie te bestrijden. Viruswaarheid laat weten dolblij te zijn met de rechtelijke uitspraak. „We hadden er niet meer op gehoopt, omdat we al eerder zaken hebben verloren en dus het geloof hadden opgegeven. Maar deze zaak is zo evident en dat heeft de rechtbank nu ook ingezien.” Er zijn meer dolblije mensen.

Grapperhaus

Minister Grapperhaus van Justitie laat in een eerste reactie weten de uitspraak te bestuderen. Het is nog niet bekend wat de directe gevolgen van de uitspraak zijn en wat er gebeurt met de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Het opheffen van de avondklok kan niet worden uitgesteld door het aantekenen van een hoger beroep. Het is nog niet bekend of daartoe wordt besloten.

‘Niet zo mooi’

„Dat is natuurlijk niet zo fraai”, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op het vonnis van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok per direct van tafel moet. „Zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan, daar gaan we zo nog naar kijken.”

Wel benadrukt de bewindsman dat de spertijd een belangrijke maatregel was voor het kabinet in het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. „We deden die avondklok natuurlijk niet voor niets”, zegt Dekker. „We zien nog steeds dat de dreiging van het virus aanwezig is. Dat er heel veel nodig is om het aantal reizen en bewegingen te beperken.” Hij benadrukt daarnaast dat veel andere landen ook een avondklok kennen in de strijd tegen het coronavirus.