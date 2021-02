Reacties op einde avondklok stromen binnen: ‘Feest op straat vanavond’

De rechtbank in Den Haag heeft vanmorgen geoordeeld dat er per direct een streep moet door de avondklok. Viruswaarheid is blij, en ze zijn niet de enige. Al klinken ook andere geluiden.

Viruswaarheid, de stichting die het proces had aangespannen, is dolblij met het oordeel. Eindelijk iets, en niet zomaar iets. Willem Engel verwacht vanavond heel veel feestende mensen op straat. „Dat wordt een feestje vanavond”, zei de voorman van Viruswaarheid in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1. „Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”





Mensen feliciteren de veelbesproken stichting op Twitter, en bedanken Willem Engel.



Rechtbank avondklok

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kon worden gewacht „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak „grote vraagtekens” bij te zetten. Een streep door de avondklok dus.

Al vragen mensen zich wel hardop af of een pandemie „niet een noodgeval” is.



Oh boy, a pandemic is not an emergency? 🤔🤦#avondklok — Júlio Furtado 🏠 (@juliofurtado) February 16, 2021

PVV avondklok

Maar niet de PVV, die zeer content is met de uitspraak. Sterker nog: de partij wil het reces onderbreken voor een spoeddebat met het kabinet nu de rechter een streep heeft gezet door de avondklok. Dat twitterde PVV-voorman Geert Wilders. Hij gaf ook af op Rutte die zijn motie negeerde. „En nu terecht keihard teruggefloten.” Hij heeft z’n tweet die op zowel bijval als weerstand kan rekenen, meteen maar vastgepind.



Rutte heeft dus ten onrechte Nederland na negen uur ‘s-avonds opgesloten. Mijn aangenomen motie genegeerd. Die vreselijke #avondklok er toch doorgedrukt.

En nu terecht keihard teruggefloten. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 16, 2021

De grootste oppositiepartij was tegen de avondklok omdat die disproportioneel zou zijn. Ook onder meer SGP, DENK, FVD en Partij voor de Dieren keerden zich vorige week tegen verlenging van de avondklok.

De Partij voor de Dieren heeft gewaarschuwd voor de juridische kant van de avondklok, zegt Tweede Kamerlid Eva van Esch. Dat was ook voor Kees van der Staaij (SGP) een van de redenen om tegen de verlenging te stemmen.

„@DenkNL⁩ vond de avondklok altijd al een maatregel die te weinig oplevert en de vrijheid van ons teveel inperkt”, reageert fractievoorzitter Farid Azarkan van DENK op Twitter, op het besluit van de rechtbank.

Studentenvakbond

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met het besluit van de rechter om de avondklok per direct op te heffen. „Goed nieuws voor jongeren. Er komt weer wat vrijheid terug die jongeren nu goed kunnen gebruiken”, reageert LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Volgens hem kwamen jongeren in de knel met hun welzijn. ŒDoor de avondklok konden jongeren geen vrienden of vriendinnen meer bezoeken of een blokje om doen, even weg uit die kleine studentenkamer”, zegt Muns. ŒHet is wel opvallend, het is voor het eerst dat de rechter een stop heeft gezet op het coronabeleid.”

Studentenorganisaties waren tegen de invoering van de avondklok. Ze noemden de maatregel disproportioneel en moeilijk handhaafbaar. Volgens de LSVb kampen veel studenten met klachten variërend van lusteloosheid tot sombere gevoelens.

Social media

De avondklok was de afgelopen tijd al een geliefd gespreksonderwerp op social media en ook nu is het weer trending. Mensen reageren met memes, videos’s, slingers, innovatieve dansjes, klinkende glazen en uitroepen als ‘YYYEEEAAAHHH’, liefst in kapitalen.



Frank heeft er maar een woord – maar heel veel uitroeptekens – voor: „Feest!!!!!!” Iemand vult hem aan met twee gevulde glazen.



Ook zeggen mensen ineens van de rechtstaat te houden.



Wtf, ik hou nu van de rechtstaat. — Maximus 🏳️‍🌈⃠ (@Maxus_millian) February 16, 2021

Ook doet iemand een bijzonder dansje op een omgekeerde kruk, om zijn blijdschap te uiten.



Maar er zijn ook veel mensen die de slingers nog niet ophangen en met de kurken ploppen. „Ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn…”, mijmert iemand, en hij is niet de enige.



Same — Nona (@junkwhip) February 16, 2021

‘Niet zo fraai’

Niet iedereen is buiten zinnen. „Dat is natuurlijk niet zo fraai”, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op het vonnis van de rechtbank in Den Haag. „Zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan, daar gaan we zo nog naar kijken.”

Volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD is de avondklok nog steeds nodig. „Deze uitspraak gaat over de manier waarop het besluit genomen is. Helaas zegt deze niks over de noodzaak van de avondklok voor de coronabestrijding. Die is onverminderd”, laat Dijkhoff weten. „Ik wil vooral nu van het kabinet weten hoe ze dit gaat repareren.”

De uitspraak is voor het Veiligheidsberaad „een onverwachte ontwikkeling.” Het beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio kan pas meer zeggen over wat de uitspraak praktisch betekent als het kabinet er inhoudelijk op heeft gereageerd. Dat laat een woordvoerster van beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, vandaag weten.