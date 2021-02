Mark Rutte heeft weinig hoop op versoepelingen

Versoepelingen na 2 maart? Premier Rutte is weinig hoopvol. Terwijl hij dat vandaag uitsprak, bleken ook de besmettingscijfers weer opgelopen: bijna 1000 meer dan gisteren.

Demissionair premier Mark Rutte ziet nog „weinig ruimte” voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart. „Het ziet er niet hoopvol uit”, zegt hij vandaag in de Tweede Kamer.

Hoogste aantal besmettingen in drie weken

Hij doelt op de oplopende besmettingscijfers, met name van de Britse variant die besmettelijker is dan het al bestaande virus. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 4618 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden. Het is ook ruim boven het gemiddelde. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3649 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Datzelfde RIVM gaf deze week nog een update via video:



Aantal meldingen gelijk aan week daarvoor, verminderd testen vertroebelt zicht op verspreiding ⬇️ Afgelopen week zijn 25.229 mensen positief getest, 1.120 mensen opgenomen in het ziekenhuis waarvan 191 op de IC. Er zijn 423 mensen overleden. Meer info: https://t.co/vRdTm94op9 pic.twitter.com/VXI1InPIFJ — RIVM (@rivm) February 16, 2021

Rutte vindt wel/geen derde golf razendspannend

„Deskundigen zeggen dat 70 procent van de nieuwe besmettingen met de Britse mutant is”, zegt Rutte. Alle modellen wijzen er volgens hem op dat de derde coronagolf eraan komt, zij het iets later dan gedacht. „Het is razend spannend”, zei hij in het debat over de spoedwet over de avondklok. In dat debat noemde Tunahan Kuzu van DENK de premier overigens een ‘dictator’. Dat woord viel bepaald niet goed.

Rutte komende dag in overleg

Het straatverbod in de avond en nacht heeft samen met de bezoekregeling van hooguit één persoon per dag een dempend effect, zegt de premier. De komende dagen is er nog allerlei overleg van deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), het Veiligheidsberaad van burgemeesters en van het kabinet. Morgen is er crisisoverleg met de meest bij de coronacrisis betrokken ministers. Ook zondag komen zij weer bij elkaar in het Catshuis.

Het kabinet maakt komende dinsdag bekend hoe het verder moet na 2 maart. Rutte zegt wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie. Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot begin maart. De demissionaire premier en coronaminister Hugo de Jonge geven op 2 maart om 19.00 uur een persconferentie.

Rutte krijgt veel kritiek op social media. Er zijn echter ook mensen die meedenken:



@MinPres is het niet verstandig om een uitzondering te maken op de avondklok om in je eentje te sporten? Mochten mensen er dan misbruik van maken, hebben we ze tenminste aan het bewegen gekregen! Wandelen en autorijden is geen sport…. Goed idee hé, want we worden dik hé… — Arichiku Lokato (@woordenoord) February 18, 2021

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met een fractie gestegen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1931 mensen met COVID-19 opgenomen, 12 meer dan woensdag. Van deze patiënten zijn er 523 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er 3 meer dan een dag eerder.

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550. Op de ic’s zijn opgeteld ruim 1300 bedden beschikbaar. Het totale aantal patiënten is in de afgelopen week slechts heel licht gedaald. Vorige week donderdag lagen 1952 mensen die het virus hadden opgelopen in de Nederlandse ziekenhuizen. Wat Rutte en zijn collega’s in het kabinet met de cijfers gaan doen… horen we dinsdag.