Prinsjesdag 2020: Dit gaat prinses Amalia verdienen

Politiek en koninklijk gezelschap verzamelt zich vandaag in Den Haag, want het is Prinsjesdag. Dit jaar gaat alles natuurlijk wel net even anders vanwege de wereldwijde pandemie.

De tour met de welbekende Gouden Koets gaat dit jaar niet door en ook de balkonscène laat even op zich wachten. Prinsjesdag 2020 is er eentje waarbij de Troonrede niet wordt opgelezen in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk. Zodat de stoelen anderhalve meter uit elkaar kunnen. Ook zijn mondkapjes verplicht voor aanwezigen. Waar normaal gesproken 900 genodigden aanwezig zijn, zijn dit er nu 270.

Met de auto en de bus

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveren dit jaar per auto, ministers en parlementariërs per bus. Daarnaast is het aantal aanwezige militairen teruggedrongen van 2200 naar 50.

Het traditionele tafereel wordt normaal omringd door vele toeschouwers die een glimp van de koning of koningin op willen vangen. Dit jaar werd Oranjefans geadviseerd om thuis te blijven en Prinsjesdag vanaf de bank op de televisie te aanschouwen.

Een kleine veertig Kamerleden is morgen niet bij het voorlezen van de Troonrede in de Grote Kerk in Den Haag. Deze kamerleden zijn veelal van de PVV of VVD.

Salaris van Amalia

Dit jaar wordt ook de financiële tegemoetkoming voor Prinses Amalia bekendgemaakt. Volgend jaar wordt zij namelijk in december 18 jaar. Als troonopvolger staat haar grondwettelijke uitkering op 1.587.000 euro. Daarvan is 282.000 euro haar persoonlijke inkomen en 1.305.000 euro bedoeld voor personele en materiële uitgaven. Omgerekend heeft de prinses op 18-jarige leeftijd 23.500 euro per maand te besteden.

Nog even een snelle opfriscursus over Prinsjesdag: In de grondwet staat vermeld dat iedere derde dinsdag van september het staatshoofd, ofwel onze koning, in de Staten-Generaal de Troonrede uitspreekt. Daarin kondigt de regering het beleid aan voor het komende haar. Na de Troonrede volgen in de Tweede Kamer de Algemene Beschouwingen, waarin het Nederlandse financiële plaatje, de Miljoenennota, besproken wordt. Al zou een ‘Miljardennota’, gezien de bedragen, meer op zijn plaats zijn. Prinsjesdag staat (normaliter) bekend om traditie en rituelen zoals de Gouden Koets en de vele kleurrijke hoedjes.

Geschiedenis van Prinsjesdagen

Prinsjesdag 2020 staat nu al bekend als een ‘sobere’ en ingetogen dag die waarschijnlijk een uitzonderlijk plekje in de geschiedenis van de Prinsjesdagen krijgt. Al zijn er meerdere Prinsjesdagen geweest met een ietwat anders verloop.

Zo sloeg in 1963 een paard van de ‘Prinsessen Koets’ op hol. Het rijtuig reed toen tegen een boom aan. Prinsessen Beatrix, Irene en Margriet moesten hun rit vervolgen in de Gouden Koets met hun ouders.

In 2001 kreeg, een week na de terroristische aanslag van 11 september in de Verenigde Staten, Prinsjesdag ook een ander karakter. Die dag was er geen muziek tijdens de rijtoer. Ook maakte de Gouden Koets een stop bij de Amerikaanse Ambassade in Den Haag als eerbetoon.

Verder werd in 2010 Prinsjesdag verstoord doordat een verwarde man een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide. Achteraf bleek deze 29-jarige man een waanstoornis te hebben.

Naast alle aanpassingen door het coronavirus, gaat deze Prinsjesdag ook de boeken in als ‘de warmste Prinsjesdag ooit’ met weersvoorspellingen rond de 30 graden.



Den Haag bereidt zich voor op een bloedhete Prinsjesdag.#prinsjesdag2020 pic.twitter.com/nY2PmlKDh8 — Maurice van Berkel (@Mvan_berkel) September 15, 2020

