Bijzondere hitte op komst: mogelijk warmste 15 september ooit

Heb je toevallig vrij genomen morgen of nog snel een vrije dag gepakt? Dat je staat je hitte te wachten en mogelijk de warmste 15 september uit de geschiedenis van de weermetingen.

Zowel de warmste 15 september ergens in Nederland als het officiële warmterecord (dan gaat het om de meting in De Bilt) kunnen morgen worden gebroken. De huidige records stammen uit 2016. In dat jaar werd het op deze dag 29,0 graden in De Bilt en 31,4 graden in het Limburgse Arcen. Dat meldt weerdienst Weeronline.

Hitte? Nou en of: lokaal 34 graden…

Volgens de laatste verwachting wordt het morgen 25 tot 27 graden op de Wadden, circa 30 graden in Den Haag, Utrecht en Drenthe en 32 á 33 graden in grote delen van Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek. Mogelijk wordt het lokaal zelfs 34 graden.

Ook vandaag was het harstikke warm. Kijk maar naar weerman Piet Paulusma.

Recordwarme Prinsjesdag

Voor Prinsjesdag zijn de waarnemingen op KNMI-meetpunt Voorschoten/Valkenburg bij Den Haag leidend. De warmste Prinsjesdag tot dusver was in 1961. Het werd toen 28,7 graden en dit was ook de enige keer dat de temperatuur in de regio Den Haag steeg naar zomerse waarden tijdens Prinsjesdag. De kans dat ook deze waarde morgen overschreden wordt is zeer groot. Puffende massa’s mensen langs de weg in Den Haag gaan we dit jaar door coronamaatregelen echter niet zien: Prinsjesdag wordt sober. Zelf de traditionele hoedjes van de dames ontbreken.

‘Tropische’ hitte in september uitzonderlijk

Tropische dagen in september zijn behoorlijk uitzonderlijk, meldde Weeronline vandaag. In Limburg en het oosten van Brabant wordt het gemiddeld eens in de vijf jaar 30 graden of meer in september. In De Bilt is dit pas in vier jaren voorgekomen: 1949, 1991, 2013 en 2016.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tropische dag was vanmiddag een feit

In Maastricht steeg het kwik om 13.30 uur naar 30,1 graden. Ook in Arcen werd het vanmiddag 30,0 graden. Daarmee was een bijzondere regionale tropische septemberdag een feit.

De laatste keer dat het in september ergens in Nederland 30 graden werd, was op 18 september 2018. In Maastricht kwam de maximumtemperatuur toen precies op 30,0 graden uit. In de rest van het land bleef het kwik die maand beneden 30 graden.

Lees ook: Teken van leven op Venus (al is het een micro-organisme in een wolk)