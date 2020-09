Disney+ volgt Netflix en betaalt Feyenoord 3 miljoen voor docu-serie

Netflix heeft Sunderland en Juventus, Amazon Prime Video heeft Manchester City en Tottenham Hotspur, en nu duikt ook Disney+ in de voetbalwereld. De nog jonge streamingdienst is bijna rond met Feyenoord. Slechts een paar handtekeningen is de havenclub verwijderd van een lucratieve deal.

Documentaires waarin voetbalclubs op de voet gevolgd worden, zijn de laatste jaren sterk in opkomst. Netflix volgde Sunderland tijdens een dramatische periode in de clubhistorie en scoorde een grote hit. Tegelijkertijd volgde de streamingdienst ook Juventus in de jacht op de Champions League.

Disney+ volgt voorbeeld Netflix en Amazon Prime

Ondertussen dook ook Amazon Prime in op de trend met hun docu-serie All or Nothing. In 2018 verscheen het eerste seizoen met Manchester City en onlangs verscheen het tweede seizoen waarin Tottenham Hotspur centraal staat. Deze vlieg-op-de-muurdocumentaires zijn razend populair, het lijkt voor Disney+ dan ook een logische stap.

Opmerkelijk is wel dat Disney+ voor een kleinere club gaat. Hoewel Feyenoord een grote historie en fanschare heeft, is de club toch vooral binnen onze landsgrenzen een grote naam. Door een gebrek aan recente Europese successen is de club aanzienlijk minder groot buiten Nederland. Deze documentaire lijkt dan ook vooral bedoeld te zijn voor het Nederlandse publiek. Of er ook contacten zijn met andere buitenlandse clubs, is niet bekend.

Feyenoord en Disney+ zijn er bijna uit

Het komt niet als een verrassing dat er een Nederlander achter deze deal zit. Marketeer Chris Woerts heeft Disney en Feyenoord bij elkaar gebracht. Met succes, want er moeten alleen nog een paar handtekeningen gezet worden. Zodra dit rond is maakt Disney+ volgens Voetbal International drie miljoen euro over en krijgen ze in ruil daarvoor toegang tot alle ruimtes van het trainingscomplex.

Krijgen we straks dit soort beelden maar dan met Bijlow, Berghuis en Advocaat?

Alles wijst erop dat het rond gaat komen. Zo was een filmploeg van Disney+ afgelopen zaterdag al aanwezig in Zwolle. Feyenoord won daar de eerste wedstrijd van het seizoen met 0-2 van PEC. Het is de bedoeling dat de eerste aflevering nog voor de winterstop te zien is. Vervolgens zal de serie de rest van het seizoen doorlopen.

