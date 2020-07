Excuus na opmerkingen over ‘plus size look’ prinses Amalia

Het Argentijnse tijdschrift Caras heeft openlijk zijn excuses aangeboden. Aanleiding hiervoor is de recente cover van het blad met daarop Amalia, die onlangs verscheen. Daarop kreeg het blad bakken met kritiek over zich heen.

Het ging de critici niet zozeer om de foto, maar wel om het bijschrift. „Met trots laat ze haar plus size look zien”, zo viel er in het Spaans te lezen. Veel Argentijnen vielen over de in hun ogen stigmatiserende uiting. Het bleef niet bij woede op social media, ook op de nationale televisie en radio werd er schande gesproken.

Niet kwaadwillend

Dus greep Caras in. „We erkennen dat we een fout hebben gemaakt, zonder kwaadwillende bedoelingen”, zegt Caras-hoofdredacteur Liliana Castaño in een statement. „Het respect, de trots en bewondering die we hebben voor Máxima en haar familie wordt niet weerspiegeld op deze cover. We luisteren naar iedereen en ik ben dankbaar voor de leermogelijkheid die reflectie ons biedt. Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die zich benadeeld voelde.” Castaño geeft verder aan dat het blad zich bewuster wil opstellen rondom onderwerpen als stereotypering, gender en stigmatisering.

De koninklijke familie is sinds Maximá en Willem-Alexander samen zijn een heel populair onderwerp in tal van Argentijnse media. Zo kijken ze ook mee naar de kiekjes van de jaarlijkse zomerse fotosessie, waar deze foto genomen werd.

Mening koningshuis

Het is onbekend wat de koninklijke familie zelf van de voorpagina vindt. Eerder deze week gaf de Rijksvoorlichtingsdienst aan ‘geen reacties te geven op artikelen van derden’. Het is ook niet bekend of Amalia zelf de cover heeft gezien.

Pedido de disculpas tras la tapa de Caras sobre Amalia, la hija de Máxima de Holandahttps://t.co/LLWglFHBXy — Revista Caras (@caras) July 25, 2020

