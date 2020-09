Paraglider raakt in de knoop en zit urenlang vast in elektrische draden

Spannende uren voor een paraglider in Colombia. Hij raakte met zijn parachute verstrikt in een hoogspanningskabel en hing vervolgens uren in de touwen.

De 34-jarige Julian Franco raakte 150 meter boven de grond verstrikt in een elektriciteitsleiding in Ansermanuevo in Colombia. Hij filmde zichzelf terwijl hij daar in de kabels hing:

Paraglider na acht uur weer aan de grond

Het duurde acht uur voordat hij werd gered. Onder meer de brandweer, ambulance en het elektriciteitsbedrijf moesten eraan te pas komen. Uiteindelijk slaagden ze erin om Franco weer aan de grond te krijgen. Hij werd daar meteen onderzocht door artsen. Franco bewoog amper meer en was volledig uitgeput.

Zijn vrouw bedankte iedereen die ervoor heeft gezorgd dat hij weer veilig en gezond „enorm”, meldt Metro UK. „Oneindige dank aan alle instellingen en mensen die er waren.”

Windstoot

Franco werd kort na zijn redding gefilmd vanuit het ziekenhuis en vertelde dat het goed met hem gaat, maar dat hij „een beetje moe is omdat de redding acht uur duurde”. Hij bedankte „alle mensen die zich zorgen maakten over mijn veiligheid en iedereen voor de geweldige samenwerking”. Naar verluidt verkeert hij in een stabiele toestand.

Franco heeft een vergunning om de sport te beoefenen en er wordt gezegd dat een plotselinge windstoot het ongeval heeft veroorzaakt.

