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CBS ziet 18.100 nieuwe woningen in Nederland, maar voor woningzoekenden is er ook slecht nieuws

Nederland kreeg in het derde kwartaal 18.100 nieuwbouwwoningen erbij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Goed nieuws voor woningzoekenden, maar de toekomst is onzeker: personeelstekorten, hoge kosten en vertragingen blijven de woningbouw dwarszitten.

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In het derde kwartaal kwamen er 3200 meer woningen bij dan in dezelfde periode vorig jaar en 1600 meer dan in het tweede kwartaal. Ook door het verbouwen en splitsen van bestaande panden kwamen er woningen bij. Tegelijkertijd verdwenen er huizen door sloop of doordat gebouwen een andere functie kregen. Alles bij elkaar groeide de Nederlandse woningvoorraad met 20.300 woningen.

Waarom het aantal bouwvergunningen na 48.900 ineens terugviel

Hoewel er meer huizen worden opgeleverd, is er ook een opvallende tegenvaller. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is namelijk flink gedaald. In het derde kwartaal kregen 16.600 nieuwbouwwoningen groen licht, terwijl dat er een kwartaal eerder nog 48.900 waren. Dat lijkt een enorme terugval, maar volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het iets genuanceerder, zo legt hij uit aan NU.nl.

In het tweede kwartaal werden namelijk uitzonderlijk veel vergunningen afgegeven. Gemeenten haastten zich destijds vanwege nieuwe regels rond netcongestie, oftewel het overvolle stroomnet, die op 1 juli ingingen. Vooral in juni was het druk: in die maand werden alleen al 29.800 woningen vergund. De daling in het derde kwartaal moet daarom volgens het CBS in perspectief worden geplaatst.

Dat er inmiddels meer woningen worden opgeleverd, is volgens Van Mulligen juist een positief teken. De afgelopen jaren nam het aantal bouwvergunningen al toe en dat begint zich nu te vertalen in daadwerkelijk gebouwde woningen. Maar wie denkt dat alle vergunde huizen binnenkort klaarstaan voor nieuwe bewoners, komt bedrogen uit.

Waarom woningkopers vaak meer dan 2 jaar op nieuwbouw wachten

Tussen het afgeven van een bouwvergunning en het moment waarop de eerste bewoners hun sleutel krijgen, zit vaak meer dan twee jaar. En zelfs die termijn is niet altijd haalbaar. Volgens bouweconoom Maurice van Sante van ING Research kunnen projecten vertraging oplopen wanneer woningen nog niet zijn verkocht, plannen veranderen of er opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

Daar komt bij dat de verkoop van nieuwbouwwoningen momenteel vaak wat langer duurt. Kopers kiezen sneller voor een bestaande woning, waardoor sommige nieuwbouwprojecten minder vlot van de grond komen. In het derde kwartaal daalde het aantal woningen dat al wel een vergunning heeft, maar nog niet is opgeleverd, met 1400. Een kwartaal eerder groeide die voorraad juist met 32.100 woningen.

28.200 vacatures in de bouw: wie gaat al die nieuwe huizen bouwen?

En dan zijn er nog de stijgende kosten. Hout- en bouwmaterialen werden in het derde kwartaal 4,8 procent duurder. De omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg tegelijkertijd met 6,6 procent. Dat is een flinke omslag vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen de omzet nog met 1,1 procent daalde.

Maar misschien wel een van de grootste uitdagingen is het tekort aan personeel. In het derde kwartaal stonden er 28.200 vacatures open in de bouwsector, nauwelijks minder dan de 28.600 in het kwartaal daarvoor. De komende jaren zijn bovendien nog veel meer mensen nodig. Volgens de sector moeten er in drie jaar tijd 73.000 nieuwe werknemers bijkomen om voldoende woningen te bouwen, het stroomnet uit te breiden en gebouwen te verduurzamen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht dat ongeveer 52.000 van die nieuwe werknemers rechtstreeks vanuit een opleiding kunnen instromen. Toch zijn daarmee niet alle problemen opgelost. Ook de stikstofproblematiek blijft bouwprojecten in de weg zitten.

Volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen is de wil om meer te bouwen er zeker, maar zijn de obstakels nog lang niet verdwenen. Want een vergunning kan dan wel binnen zijn, zonder voldoende bouwvakkers komt er uiteindelijk geen huis van de grond.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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