Ondanks zorgen stijgen de huizenprijzen weer én worden er meer huizen verkocht: dit is waarom

Herkenbaar: je zou graag willen doorstromen naar een groter huis, maar je bent al jaren op zoek zonder resultaat, of je woont nog altijd bij je ouders omdat er simpelweg niets betaalbaars te vinden is. De huizenmarkt voelt als een groot en ingewikkeld doolhof. Waar je zou denken dat er inmiddels een grens is bereikt en de prijzen eindelijk zouden gaan dalen, lijkt dat moment nog ver weg.

Sterker nog, de prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 7,9 procent duurder dan een jaar eerder.

Stijgende prijzen woningen

Hoe duur is een koophuis dan nu gemiddeld? De gemiddelde transactieprijs is nu zo’n 486.190 euro. Van afkoeling lijkt geen sprake, meldt NU.nl. In augustus vonden er 19.459 woningtransacties plaats, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. Een toename van maar liefst 9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan werden er in totaal 149.534 woningen verkocht. Daarmee ligt het aantal transacties 16 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar; een duidelijk teken dat de woningmarkt ondanks de hoge prijzen en de aanhoudende krapte nog altijd volop in beweging is.

Hoe kunnen de prijzen nog steeds stijgen?

Het feit dat de huizenprijzen niet lijkt te stagneren, verbaast ook experts: „Ondanks alles gaat de woningmarkt door”, zegt woningmarktexpert Matthieu Zuidema van het Kadaster. „Je zou denken dat het lage consumentenvertrouwen, de toch wel hoge rente, de economische onzekerheid en de handelsoorlog iets zouden afremmen. Maar die woningmarkt gaat gestaag verder.”

Wat zorgt dan nog voor dat er toch zoveel huizen worden verkocht? Dat blijkt vooral de verkoop van huurwoningen door beleggers: „Eigenlijk is dat dé reden dat de woningmarkt nog dit soort cijfers laat zien”, legt Zuidema uit. Veel beleggers kiezen ervoor hun woningen van de hand te doen, onder meer vanwege de aangescherpte huurregels.

Dat heeft twee kanten: aan de ene kant neemt het aanbod op de huurmarkt hierdoor af, waardoor huurders het nog lastiger krijgen. Aan de andere kant ontstaat er juist extra ruimte voor starters op de koopmarkt, die dankzij dit aanbod meer kans maken om een woning te bemachtigen.

Reden achter prijsstijging

De stijging van de woningprijzen is momenteel misschien minder sterk dan bijvoorbeeld in 2024. Toch bleven de prijzen ook in augustus doorstijgen: ten opzichte van juli ging het gemiddelde met 0,5 procent omhoog.

„Als in dat betaalbare segment het aanbod toeneemt, zou je verwachten dat dit de prijsstijgingen afremt”, zegt Zuidema. „Het is daarom lastig om het precieze effect van de verkoop van huurwoningen vast te stellen. Misschien zouden de prijzen anders nog veel harder zijn opgelopen.”

Nog steeds hoge prijzen

Ondertussen schuift de gemiddelde woningprijs langzaam weer richting de grens van een half miljoen euro. Daarmee liggen de prijzen inmiddels 14 procent boven de vorige piek van juli 2022. Destijds sloeg de trend om door de oplopende rente, die hypotheken flink duurder maakte.

Sindsdien veranderde de situatie opnieuw: de rente daalde en tegelijkertijd stegen de inkomens, waardoor de betaalbaarheid van woningen iets verbeterde. Vanaf midden 2023 zijn de prijzen daardoor vrijwel onafgebroken aan het stijgen.

Metro schreef al eerder over de belangrijkste redenen waarom de prijzen toch zo hoog blijven. Allereerst is er nog steeds een groot tekort aan woningen. Dat drijft de prijzen op. Daarnaast is de hypotheekrente wat gedaald en zijn lonen in veel sectoren flink omhoog gegaan. Daardoor kunnen mensen meer lenen en dus ook meer bieden op een huis. Dat gebeurt dan ook massaal. Ook moest ruim een kwart van de huizenkopers flink wat eigen geld inleggen. Maar: de kern van het probleem is dat er te weinig huizen worden gebouwd. Er is in Nederland een geschat tekort van zo’n 400.000 woningen.

Duurste plekken om te wonen

Waar stijgen de huizenprijzen dan het hardst? „Regio’s waar de huizenprijzen de afgelopen jaren minder hard opliepen, nu bezig zijn met een inhaalslag”, legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij statistiekbureau CBS uit aan NU.nl.

Zo ziet de econoom dat de provincie Groningen en delen van Friesland duidelijk terrein winnen. Tegelijkertijd stijgen de prijzen ook snel in de gemeente Utrecht en de omliggende regio. „Het kan zijn dat in Amsterdam de prijzen inmiddels zo hoog zijn geworden dat kopers uitwijken naar nabijgelegen steden, zoals Utrecht”, aldus Van Mulligen.

Steden die nu het hardst lijken te groeien, zijn Bunnik, Waddinxveen en Gouda. Gebieden waar koopwoningen het minst populair zijn, zijn Vught en het eiland Texel.

