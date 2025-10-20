Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Expert: ‘Wooncrisis kan binnen vijf jaar worden opgelost’

De wooncrisis is het hete hangijzer in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Alle partijen hebben zo hun eigen mening wie of wat de boosdoener is van het nijpende woningtekort en hoe dat moet worden opgelost. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelt dat de wooncrisis met het juiste beleid binnen vijf jaar kan worden opgelost.

Het doel om 100.000 woningen per jaar te realiseren is met het juiste beleid al in de komende periode haalbaar, bleek uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door het Economisch Instituut voor de Bouw. In het RTL-verkiezingsdebat zeiden het CDA, de VVD en GroenLinks-PvdA nog dat het garanderen hiervan een valse belofte is. D66 wilde juist 200.000 woningen bouwen.

„Als wij dat tempo een jaar of vijf weten vast te houden, dan lost de woningnood snel op”, zegt Taco van Hoek in De Telegraaf. „Het woondebat wordt echter ontsierd door beeldvorming, die het zicht ontneemt op oplossingen voor de wooncrisis die helemaal niet bijzonder moeilijk of onuitvoerbaar zijn.”

Misverstanden over de wooncrisis

Hij stelt dat er heel wat misverstanden zijn. Zo baseren sommige politieke partijen hun plannen volgens hem op het beeld dat er een ernstig woningtekort op lange termijn is. Hierdoor verdwijnen directe oplossingen voor de woningnood naar de achtergrond en gaat kostbare tijd, geld en bouwcapaciteit verloren.

„Zo kunnen aan de randen van de dorpen en steden straatjes en wijkjes bijgebouwd worden, die echt aantikken voor de woningbouw in de komende jaren. Er liggen zoveel mogelijkheden omdat dit tot voor kort nauwelijks werd toegestaan. Het enige dat verder nodig is, is wat vrijheid om ook duurdere woningen te bouwen, die bovendien de doorstroming bevorderen.”

Regelgeving

Van Hoek bestrijdt dat de woningnood te wijten is aan dat er steeds meer „aan de markt” wordt overgelaten. Hij zegt dat de rol van de overheid juist is toegenomen, getuige de „quoteringen bij de nieuwbouw, de betaalbaarheid-eisen en toegenomen milieu- en bouwregelgeving”.

„De vrije huursector is inmiddels zelfs vrijwel verdwenen door de regelgeving”, doelend op de ‘uitpondgolf’ die is ontstaan door de Wet betaalbare huur. Huurbazen verkochten massaal hun huis nadat het huurcontract was afgelopen, omdat het door die veranderde wetgeving minder aantrekkelijk is geworden de woningen opnieuw te verhuren. Daardoor is het aanbod opgedroogd.

Hypotheekrente-aftrek en migratie

Daarnaast zegt Van Hoek dat het Centraal Planbureau (CPP) bij het beoordelen van de verkiezingsprogramma’s voorbij gaat aan de vraag welke plannen effectief zijn. Ook zou het niet kloppen dat de hypotheekrenteaftrek de prijs opdrijft. Het zou de toegang naar de woningmarkt zelfs verslechteren in plaats van verbeteren. „De gemiddelde startersleeftijd zal dan ook opnieuw omhooggaan, waarbij jongeren langer thuis moeten blijven wonen.”

Ook de Nederlandse bestuurder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Marnix van Rijn, zei vorige week dat hij niet verwacht dat een mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in Nederland de huizenprijzen ineens flink laat dalen, al voorziet hij wel een prijsremmende werking.

Van Hoek zegt verder dat migratie verantwoordelijk is voor ruim de helft van de huishoudensgroei en dus flinke impact zou hebben op de woningmarkt. Ook juicht hij de verhoging van de stikstofondergrens toe, omdat die volgens hem onnodige beperkingen voor de bouw wegneemt.

