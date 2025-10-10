Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Scheef wonen? De meeste Nederlanders vinden hogere huur terecht

Scheefwoners zijn huurders die een relatief lage huur betalen voor een sociale huurwoning, terwijl de woning voor een volgende huurder eigenlijk veel duurder zou zijn. Het gaat vaak om mensen die inmiddels een goed inkomen hebben, maar toch in hun sociale huurwoning blijven zitten en daarom scheef wonen.

De oplossing? Volgens veel mensen zouden huurders met een relatief hoog inkomen een hogere huur zouden moeten betalen.

Op die manier zou een groot aantal zogenaamde ‘scheefwoners’ worden gestimuleerd om door te stromen, waardoor woningen vrijkomen voor mensen die echt afhankelijk zijn van betaalbare sociale huur. De veelvoorkomende mening om dit door te voeren is de uitkomst van een peiling van Ipsos I&O in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

🏡 Wat is scheef wonen? Een deel van de huurders woont ‘scheef’. Dit wil zeggen dat ze een inkomen hebben dat niet past bij de huur die zij betalen. Huurders die een te laag inkomen hebben voor de huur die zij betalen wonen ‘duur scheef’. Huurders die een te hoog inkomen hebben voor de huur die zij betalen wonen ‘goedkoop scheef’. Huishoudens die duur scheef wonen, wonen in een zelfstandige huurwoning, behoren tot de aandachtsgroep voor de huurtoeslag en betalen een huur boven de aftoppingsgrens. Huishoudens die goedkoop scheef wonen, wonen in een zelfstandige huurwoning, hebben een inkomen waarmee zij in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en betalen een huur onder de liberalisatiegrens.

Meningen over ‘scheve huurders’

Een goed inkomen, maar toch een lage huur betalen? Dat vinden veel deelnemers van het Ipsos-onderzoek niet terecht. Uit onderzoek blijkt dat 79 procent van de ondervraagden geen bezwaar heeft tegen strengere inkomenseisen voor sociale huurders, waardoor de huren van deze groep boven de huidige grens van 900 euro kunnen stijgen. Dit zou volgens de ondervraagden een oplossing vormen voor tienduizenden hardnekkige scheefwoners, die ondanks hun hoge inkomen een sociale huurwoning ‘bezet houden’.

Op dit moment heeft ongeveer 8 procent van de sociale huurders in Nederland een relatief hoog inkomen. Woningcorporaties hebben de mogelijkheid om jaarlijks een extra huurverhoging toe te passen bij deze groep, zodat hun huur beter aansluit bij hun inkomen. Toch maakt nog maar ongeveer de helft van de corporaties hier daadwerkelijk gebruik van.

Genoeg van regels rond bouwen en wonen

Niet alleen scheve huurders, maar ook andere veelbesproken onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt roepen reacties op. Een andere opvallende uitkomst uit de peiling van Aedes is namelijk dat een groeiende groep Nederlanders genoeg heeft van de vele bezwaarmogelijkheden die er bestaan tegen nieuwe woningbouwplannen. 57 procent van de ondervraagden vindt dat er minder mogelijkheden tot protest en bezwaar zouden moeten zijn bij woningbouwprojecten. Twee jaar geleden was dit nog een minderheid van 45 procent.

Veel politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s ambities opgenomen om het aantal beroeps- en bezwaarprocedures te verminderen. Ook de Raad van State geeft inmiddels voorrang aan bezwaarprocedures tegen woningbouwprojecten, zodat die sneller van start kunnen gaan.

Uit een andere recente peiling van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 43 procent steun heeft voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. De verplichting voor gemeenten om minimaal 30 procent sociale huurwoningen toe te voegen aan nieuwe bouwprojecten krijgt veel steun: meer dan de helft van de ondervraagden is voor, slechts 14 procent tegen.

Reacties