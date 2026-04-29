In een maand tijd veel koopwoningen op de markt, met name in deze provincie

Lange tijd zat de woningmarkt op slot, maar de laatste tijd worden er steeds meer woningen aangeboden. Op dit moment is zelfs meer dan een derde van het landelijke aanbod in de afgelopen maand te koop gezet, blijkt uit onderzoek van makelaarsbedrijf eXp. Eén provincie springt er daarbij uit.

Steeds meer woningbezitters hebben het vertrouwen om hun woning op de markt te zetten, blijkt uit het onderzoek van eXp Nederland. Met name in de afgelopen maand is het aanbod aanzienlijk vergroot. Maar liefst 34 procent van alle woningen die momenteel te koop staan, zijn in de afgelopen 30 dagen op de markt gebracht.

Geleidelijke verbetering van woningmarkt

De toename van het nieuwe aanbod in heel Nederland laat ‘een geleidelijke verbetering’ van het aanbod zien, zegt eXp Nederland. „Dit is met name belangrijk in een markt waar kopers vaak te maken hebben gehad met een beperkte keuze en sterke concurrentie. Het feit dat meer dan een derde van de huidige aanbiedingen pas recentelijk op de markt is gekomen, suggereert dat meer huiseigenaren zich nu zelfverzekerd genoeg voelen om te verkopen.”

Frank Rohlof, hoofd van eXp Nederland, is tevreden over de ontwikkeling. „Hoewel de vraag zeer groot blijft, zou een grotere stroom van nieuwe aanbiedingen moeten bijdragen aan een gezondere en evenwichtigere markt, waardoor kopers meer keuze krijgen en verkopers meer vertrouwen.”

In deze provincie zijn er meer huizen te koop

De data op landelijk niveau zijn ook op te delen per provincie. Er zijn daarin namelijk grote verschillen op te merken. Zo zijn er met name veel huizen te koop in Groningen. Daar is 41,7 procent van alle woningen die te koop staan, in de afgelopen 30 dagen te koop gezet. Utrecht volgt met 41,0 procent, en Gelderland staat op de derde plaats met 36,0 procent.

Een provincie waar de laatste tijd minder woningen dan het landelijk gemiddelde zijn aangeboden, is Zeeland. Van het totale woningaanbod is slechts 23 procent er in de laatste maand bijgekomen. Zeeland wordt gevolgd door Limburg (29,9 procent) en Drenthe (30,3 procent).

Meer aanbod betekent niet goedkopere huizen

Dat er in de laatste maand relatief veel huizen zijn aangeboden, hoeft niet te betekenen dat de woningen meteen in prijs zakken. Er worden misschien wel meer huizen aangeboden, maar er worden ook meer woningen verkocht, berichtte Metro eerder. Een koopwoning was in maart van dit jaar opnieuw duurder dan een jaar eerder. Volgens cijfers van het CBS en het Kadaster lagen de prijzen gemiddeld 5 procent hoger dan in maart 2025.

Maar ook voor de huizenprijzen geldt dat er grote regionale verschillen op te merken zijn. In Drenthe stegen de prijzen in het eerste kwartaal van 2026 het hardst, met 8,2 procent. In Noord-Holland bleef de stijging beperkt tot 3,3 procent.

Ook in de grote steden blijft de prijsontwikkeling achter. Verrassend genoeg lag de stijging in Amsterdam met 1,9 procent ruim onder het landelijk gemiddelde. Buiten de Randstad lopen de prijzen op sommige plekken juist sneller op.

