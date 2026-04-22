Steeds meer huizen verkocht, worden ze dan ook goedkoper?

De woningmarkt lijkt langzaam weer in beweging te komen. Er worden meer huizen verkocht dan een jaar geleden, wat voorzichtig hoop geeft aan kopers en mensen die al langer op zoek zijn naar een koopwoning.

Meer aanbod en meer beweging zouden immers kunnen betekenen dat prijzen dalen. Toch steekt het iets anders in elkaar.

Huizen nog altijd duurder

Een koopwoning was in maart opnieuw duurder dan een jaar eerder. Volgens cijfers van het CBS en het Kadaster lagen de prijzen gemiddeld 5 procent hoger dan in maart 2025. Vergeleken met februari ging het om een kleine stijging van 0,3 procent.

Op kwartaalbasis komt de prijsstijging uit op 5,2 procent. Daarmee blijven huizen duurder worden, al neemt het tempo van die stijging inmiddels al vijf kwartalen op rij af. De markt koelt dus iets af, maar van echte prijsdalingen is nog geen sprake.

Niet alleen kopen blijft duur, ook de huurprijzen van woningen stijgen hard, liet Metro eerder weten.

Meer beweging op de woningmarkt

Tegelijkertijd gebeurt er iets anders: er worden weer meer woningen verkocht. In maart wisselden bijna 19.400 huizen van eigenaar, bijna 13 procent meer dan een jaar eerder. Over het eerste kwartaal van 2026 gaat het om bijna 56.000 verkochte woningen: een stijging van zo’n 9 procent. Dat wijst erop dat kopers en verkopers elkaar weer iets makkelijker vinden dan voorheen.

De woningmarkt verschilt sterk per regio. In Drenthe stegen de prijzen in het eerste kwartaal het hardst, met 8,2 procent. In Noord-Holland bleef de stijging beperkt tot 3,3 procent.

Ook in de grote steden blijft de prijsontwikkeling achter. In Amsterdam lag de stijging met 1,9 procent ruim onder het landelijk gemiddelde. Buiten de Randstad lopen prijzen op sommige plekken juist sneller op.

Vooral gezinswoningen populair

Kijk je naar het type woning, dan vallen ook verschillen op. Vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapwoningen werden het duurst.

Maar het aantal verkopen steeg vooral bij tussen- en hoekwoningen. Dat zijn precies de huizen waar veel gezinnen naar zoeken, terwijl het aanbod beperkt blijft.

In maart lag de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning rond de 495.000 euro.

Dus: worden huizen goedkoper?

Het korte antwoord is nee. Hoewel de prijsstijging afzwakt en de markt iets aantrekt, blijven koopwoningen duur.

De grotere vraag en beperkte beschikbaarheid zorgen ervoor dat prijzen voorlopig hoog blijven. Meer verkopen betekent dus niet automatisch lagere prijzen, maar wel dat de markt iets toegankelijker begint te worden voor kopers.

