Huurprijzen stijgen hard, zoveel betaal je per vierkante meter

Waar we vooral veel horen over de stijgende prijzen voor koopwoningen, blijven de huren daarin absoluut niet achter. Sterker nog, de huurprijzen op de vrije markt zijn in de eerste drie maanden van 2026 sterker gestegen dan de prijzen voor koopwoningen. Dat stellen woningplatforms Huurwoningen.nl en Pararius na een analyse.

Volgens de platforms moesten nieuwe huurders in het eerste kwartaal gemiddeld 21,12 euro per vierkante meter per maand neerleggen. Dat is 7,3 procent meer dan een jaar eerder. Vooral appartementen werden duurder. Inmiddels heeft ruim 42 procent van alle beschikbare vrije sector-huurwoningen een huurprijs boven de 2000 euro per maand.

Huurprijzen stijgen harder dan prijzen voor koopwoning

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat bestaande koophuizen in zowel februari als januari 5,4 procent duurder werden dan in dezelfde maanden vorig jaar. Afgelopen kwartaal was het volgens Pararius en Huurwoningen.nl de tweede keer op rij dat de huurprijzen hoger lagen dan de koopwoningprijzen en de inflatie.

Het statistiekbureau liet onlangs weten dat de inflatie in Nederland in maart is gestegen naar 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In januari en februari werd het dagelijks leven in beide maanden 2,4 procent duurder.

In het eerste kwartaal kwamen bijna 13.000 huurhuizen in de vrije sector beschikbaar voor nieuwe bewoners, maar werden er meer van de markt gehaald. Per saldo verdwenen volgens de platforms 1869 meer woningen van de markt dan erbij kwamen. Dat komt deels omdat investeerders hun huurwoningen verkopen.

🏡 Hoeveel reacties op een huurwoning? Er reageerden in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 25 mensen op een huurwoning. Dat is 46 procent minder dan een jaar geleden en het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2021. Die daling heeft volgens de platforms te maken met het verminderde aanbod van betaalbare huurhuizen.

Uitponden neemt af

Verder melden de organisaties dat het te koop zetten van voormalige huurhuizen, het zogenoemde uitponden, lijkt af te nemen. In het eerste kwartaal bestond 5,5 procent van alle koopadvertenties op Pararius uit voormalige vrijesectorhuurwoningen, tegen 7,6 procent een jaar eerder. Strengere regels voor verhuur en meer belasting zorgen al een tijd voor een verkoopgolf van huurwoningen.

