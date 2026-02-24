Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Banken beperken aflossingsvrije hypotheek: dit wil je weten over deze hypotheekvorm

Steeds meer banken staan niet te springen om mensen die een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Na Rabobank beperkt nu ook ASN Bank de mogelijkheden om een hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Volgens toezichthouders brengen deze hypotheken te veel risico met zich mee, voor zowel banken als huizenbezitters. Wat is een aflossingsvrije hypotheek en waarom is die vorm steeds minder populair?

Alleen rente betalen, en pas na een jaar of dertig de hypotheeksom terugbetalen. Dat kan heel aantrekkelijk lijken, tot je wordt geconfronteerd met een enorme som geld, die je in een keer terug moet betalen met je spaargeld, beleggingen of de verkoop van je huis. En dat lukt lang niet iedereen. Dat is mede de reden dat afsluitingen van een aflossingsvrije hypotheek nu sterk worden beperkt door meerdere banken. Dit jaar verandert er van alles rondom de hypotheek.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Eerst maar eens terug naar de basis, want wat is een aflossingsvrije hypotheek precies? Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt de huiseigenaar gedurende de looptijd alleen rente en lost hij of zij niets af op de lening zelf. Dat zorgt voor lagere maandlasten dan bij andere hypotheekvormen. Vandaar dat deze hypotheekvorm aantrekkelijk kan zijn.

Maar daar kleven ook nadelen en risico’s aan. Het grote nadeel is dat de volledige schuld aan het einde van de looptijd nog openstaat. Die moet dan in één keer worden terugbetaald. Als de woning minder waard is geworden of het inkomen lager is, bijvoorbeeld omdat de eigenaar met pensioen is gegaan, kan dat voor problemen zorgen. Ook voor banken zijn deze leningen een groter risico op de balans.

Tot 2013 was deze hypotheekvorm populair, mede omdat de rente fiscaal aftrekbaar was. Voor nieuwe hypotheken geldt die hypotheekrenteaftrek alleen nog als er ook daadwerkelijk wordt afgelost.

Waarom grijpen banken in?

De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwden eerder dit jaar dat aflossingsvrije hypotheken risico’s met zich meebrengen.

Na gesprekken met toezichthouders besloot Rabobank in januari het maximale aflossingsvrije deel te verlagen van 50 naar 30 procent van de woningwaarde. ASN Bank volgt die lijn nu.

ASN: risico’s nemen toe

Volgens Martijn Pols, woordvoerder bij ASN Bank, komt dat besluit mede door de risico’s van deze hypotheekvorm. „In het verleden hadden wij relatief veel klanten met een volledig aflossingsvrije hypotheek. Dat betekent dat er altijd een risico bestaat dat iemand aan het einde van de looptijd met een restschuld blijft zitten”, zegt Pols.

Toezichthouders delen die zorgen. „Recent hebben onder meer de ECB (Europese Centrale Bank, red.) en andere toezichthouders benadrukt dat zij aflossingsvrije hypotheken ook voor de bankbalans als een groter risico zien. Dan moet je als bank kijken in hoeverre dat ook voor jou geldt.”

Volgens Pols werden er de afgelopen jaren ook steeds minder aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Dat komt mede doordat deze hypotheekvorm fiscaal minder aantrekkelijk is geworden. Voor nieuwe hypotheken is de rente alleen aftrekbaar als er ook daadwerkelijk wordt afgelost. „Je ziet daardoor al een sterke daling van het aantal nieuwe volledig aflossingsvrije hypotheken.”

Wat betekent dit voor bestaande klanten?

Voor bestaande klanten verandert er niets. „Klanten worden niet gedwongen om tussentijds af te lossen”, zegt Pols. Alleen bij verhuizingen of het verhogen van de hypotheek gelden de nieuwe regels. „Je moet altijd kijken naar de individuele situatie.”

Hoewel ASN Bank hetzelfde percentage van 30 procent hanteert als Rabobank, is er een belangrijk verschil. Rabobank stelt naast het percentage ook een absoluut maximum van 150.000 euro aan aflossingsvrije lening. ASN Bank doet dat niet. „Bij ons geldt alleen het percentage van 30 procent, ongeacht de hoogte van de hypotheek”, zegt Pols.

