Hypotheekrenteaftrek verdwijnt? Dit is het effect op de huizenmarkt

De plannen van D66 en het CDA om de hypotheekrenteaftrek stap voor stap af te bouwen, zorgen voor onrust onder huiseigenaren. Velen vrezen dat hun maandlasten stijgen en huizenprijzen dalen. Die zorgen zijn niet terecht, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft). Uit zijn recente onderzoek blijkt dat de gevolgen voor de woningmarkt en onze portemonnee beperkt blijven.

Volgens de hoogleraar loopt het nadeel voor de gemiddelde huizenbezitter op tot 270 euro per maand, maar wel pas over 16 jaar. „De zorg dat huishoudens hun toekomstige woonuitgaven niet meer kunnen opbrengen, is ongegrond”, aldus Boelhouwer.

Ook klopt het volgens hem niet dat huizen ineens minder waard worden als gevolgd van de afbouw van de hypotheekrente – een scenario waar wel veel mensen voor vrezen. Zijn nieuwe onderzoek, dat hij samen met onderzoeker Rosa van der Drift uitvoerde, toont aan dat het afbouwen van de renteaftrek uiteindelijk zo’n 24 procent aan prijsstijging van woningen voorkomt, maar dat de huizenprijzen met gemiddeld 1,5 procent per jaar blijven stijgen.

Kritiek op afbouw hypotheekrenteaftrek

D66 en CDA, de grote winnaars van de verkiezingen, kondigden eerder aan dat zij de hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters de komende jaren willen afbouwen. Meerdere partijen zijn het daar echter niet mee eens. De VVD, JA21, BBB, PVV en SGP willen de hypotheekrenteaftrek juist behouden en spraken in de verkiezingsdebatten ook de angst uit dat mensen met een koophuis in financiële problemen zouden komen door het afbouwen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz voorspelde zelfs dat woningeigenaren er gemiddeld mogelijk ruim 400 euro op achteruit gaan als de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft.

‘Angst is ongegrond’

Boelhouwer noemt deze angst echter ongegrond. Volgens hem kunnen mensen beter niet fixeren op het gemiddelde bedrag – 270 euro per maand na 16 jaar – dat huishoudens mislopen door het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Het nadeel wordt namelijk pas bereikt na jarenlang aflossen, terwijl het inkomen van huishoudens in die periode veel harder stijgt. Volgens hem is het dan ook verstandiger om de koopquote, het percentage van het inkomen dat huizenbezitters maandelijks kwijt zijn aan wonen, in de gaten te houden. Dat begint bij koopstarters op 24 procent en daalt in de loop van de jaren naar 12 procent van het maandinkomen, ook als de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd.

„Met andere woorden: ondanks de hogere hypotheeklasten hoeven huishoudens relatief geen groter deel van hun inkomen aan wonen te besteden, omdat de verwachte inkomensgroei groter is dan de lastenstijging”, aldus Boelhouwer. Eerder onderzoek van ABN AMRO wees ook al uit dat veel mensen de hypotheekaftrek niet nodig hebben.

