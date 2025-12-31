Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit verandert er allemaal rondom de hypotheek in 2026

In 2026 gelden nieuwe regels die van belang kunnen zijn voor het afsluiten van een hypotheek. Metro zet ze op een rijtje.

Traditiegetrouw gaan er per 1 januari meerdere nieuwe regels en wetten in. Eerder maakten we een overzicht van wat er allemaal verandert in het nieuwe jaar.

Meer of minder hypotheek

Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat je in 2026 een hogere of lagere hypotheek kunt krijgen. Zo stijgen de salarissen gemiddeld met 4,1 procent.

Ook veranderen de rentepercentages voor studieschulden. Hoe lager je schuld, hoe hoger je hypotheek. Voor studieschulden met een looptijd van 35 jaar (nieuwe leenstelsel) daalt de rente met 0,24 procent naar 2,33 procent. Voor studieschulden met een looptijd van 15 jaar (oude leenstelsel) gaat de rente juist iets omhoog: van 2,21 procent in 2025 naar 2,29 procent in 2026.

Hoger bedrag voor hypotheek met NHG

De zogenoemde NHG-grens wordt verruimd. Dat is het maximale bedrag waarmee een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie kan worden afgesloten. In 2026 is dat 470.000 euro, 20.000 euro meer dan in 2025. Daardoor kunnen meer huizenkopers een NHG-grens aanvragen.

🏠 Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen, of als een restschuld overblijft na de verkoop van het huis. Mensen die een hypotheek met NHG hebben, kunnen gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen.

De grens voor een hypotheek met aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals isolatie of dubbel glas, ligt 6 procent hoger en komt daarmee op 498.200 euro. De eenmalige premie voor het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft 0,4 procent. Vanaf 2026 geldt er één grens voor alle soorten woningen, de aparte grens voor woonwagens en standplaatsen vervalt.

Leennormen energiezuinige woningen veranderen

De extra leenruimte voor zeer energiezuinige woningen en het verduurzamen van de eigen woning naar een zeer energiezuinige woning, neemt in 2026 iets af voor woningen met een A+++ en A++++ label. Dat is omdat de energierekening bij deze woningen niet veel kan worden verlaagd.

Vanaf 2026 kunnen huishoudens voor de aankoop van een woning met het label A+++ 25.000 euro lenen. Dat was voorheen 30.000 euro. Voor de aankoop van een woning met label A++++ kun je nog 40.000 euro lenen. Daarnaast wordt de extra 10.000 euro, die een koper van een woning met label A+++ kon lenen voor verduurzaming geschrapt.

De enige manier om de energierekening voor zulke huizen te verlagen, is doorgaans de aanschaf van extra zonnepanelen. Maar door de afschaffing van de salderingsregeling en de terugleverkosten die energieleveranciers rekenen, leveren zonnepanelen minder op dan voorheen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting stijgt

Huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar kunnen gebruikmaken van een vrijstelling voor overdrachtsbelasting. In 2025 lag die grens nog op 525.000 euro, in 2026 is die verhoogd naar 555.000 euro.

Het standaardtarief is 2 procent overdrachtsbelasting. Het tarief voor beleggers en mensen die een tweede woning kopen daalt van 10,4 procent naar 8 procent.

Belastingvrij schenken blijft mogelijk

Ouders mogen hun kind elk jaar een vast bedrag schenken zonder dat daar schenkbelasting over moet worden betaald. In 2026 is dat maximaal 6908 euro. Dit jaar is de limiet nog 6713 euro. Dat geldt niet alleen voor biologische kinderen, maar ook voor stief- en pleegkinderen. Komt het bedrag boven de limiet uit? Dan moet het kind wél belasting betalen.

Naast de jaarlijkse vrijstelling bestaat er een hogere belastingvrije schenking, maar daar zitten wel duidelijke voorwaarden aan vast. Zo mogen ouders hun kind in 2026 eenmalig 33.129 euro schenken voor een vrij te kiezen doel. Het kind moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en deze verhoogde vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. In 2025 lag dat bedrag nog op 32.195 euro.

Lichte stijging hypotheekrenteaftrek

De maximale hypotheekrenteaftrek stijgt héél licht: van 37,48 procent naar 37,56 procent. Hypotheekrenteaftrek houdt in dat je minder belasting hoeft te betalen als je een eigen huis hebt en rente betaalt over je hypotheek. Je mag die rente aftrekken van je inkomen, waardoor je minder belasting betaalt. Hypotheekrente is het bedrag aan rente dat je betaalt over het geld dat je hebt geleend om een huis te kopen.

