Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit salaris heb je per stad nodig voor een huurhuis van 80 m² of 110 m²

Voor een huurwoning of -appartement heb je een relatief hoog salaris nodig om het daadwerkelijk te kunnen huren. In steden liggen de huurprijzen bovengemiddeld hoog. Hoeveel moet je verdienen voor zo’n huurhuis?

Een huurwoning vinden is tegenwoordig best een opgave. En als je dan eindelijk iets hebt gevonden, komt de volgende hobbel op je pad: de inkomenseis. Verhuurders willen graag zekerheid, en dat betekent dat je een stevig salaris nodig hebt om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Als je niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning (of er niet tussenkomt) en niet kan of wil kopen, dan zit je in een lastige situatie. Je bent dan aangewezen op particuliere huur. En in die sector is het aanbod schaars, de prijzen hoog en de inkomenseis soms ronduit bizar. Dat blijkt ook uit de Huurmonitor van Pararius, een van de grootste woningplatformen van Nederland dat zich vooral richt op huurwoningen in de vrije sector.

Zo bepalen verhuurders de inkomenseis voor een huurwoning

In dit rapport is te lezen dat de huurprijzen vorig jaar opnieuw met ruim 6 procent zijn gestegen. Dat is pijnlijk voor je maandlasten, maar ook voor de inkomenseis. Verhuurders in de vrije sector hanteren namelijk vaak als uitgangspunt dat een huurder minimaal drie keer de maandhuur moet verdienen. Hierdoor ligt de inkomenseis voor een gemiddelde huurwoning inmiddels op zo’n 5515 euro per maand.

Als je alleenstaand bent, moet je dus ongeveer 1,35 keer modaal verdienen om in aanmerking te komen voor een huurwoning met een gemiddelde huurprijs. Dat zal voor velen demotiverend zijn, maar we moeten je helaas vertellen dat het in de praktijk voor veel mensen nog slechter uitpakt. Als je inzoomt op de huurprijzen in de grootste Nederlandse steden, kan de inkomenseis namelijk nog een stuk hoger uitvallen.

Het benodigde salaris voor een huurwoning per stad

Om je een zo goed mogelijk overzicht te geven van de huurprijzen en inkomenseisen in Nederlandse steden, hebben onze collega’s van Manners wat rekenwerk voor je gedaan. Op basis van de prijs per vierkante meter hebben we hieronder uitgerekend wat je maandelijks kwijt bent voor een gemiddeld appartement (80 m²) en een gemiddelde gezinswoning (110 m²), en hoeveel salaris je moet verdienen om in aanmerking te komen.

Gemiddeld appartement van 80 m²

Stad Prijs per m² Huur 80 m² Benodigd inkomen 80 m² (per maand) Amsterdam € 28,68 € 2294,40 € 6883,20 Leiden € 23,77 € 1901,60 € 5704,80 Haarlem € 22,52 € 1801,60 € 5404,80 Rotterdam € 22,45 € 1796,00 € 5388,00 Utrecht € 21,95 € 1756,00 € 5268,00 Den Haag € 21,52 € 1721,60 € 5164,80 Eindhoven € 19,72 € 1577,60 € 4732,80 Den Bosch € 19,34 € 1547,20 € 4641,60 Groningen € 19,13 € 1530,40 € 4591,20 Tilburg € 19,05 € 1524,00 € 4572,00 Breda € 18,98 € 1518,40 € 4555,20 Almere € 18,64 € 1491,20 € 4473,60 Maastricht € 18,13 € 1450,40 € 4351,20 Arnhem € 17,45 € 1396,00 € 4188,00 Amersfoort € 16,63 € 1330,40 € 3991,20 Nijmegen € 16,50 € 1320,00 € 3960,00 Zwolle € 16,33 € 1306,40 € 3919,20 Enschede € 15,44 € 1235,20 € 3705,60 Apeldoorn € 13,97 € 1117,60 € 3352,80

Gemiddelde gezinswoning van 110 m²

Stad Prijs per m² Huur 110 m² Benodigd inkomen 110 m² (per maand) Amsterdam € 28,68 € 3154,80 € 9464,40 Leiden € 23,77 € 2614,70 € 7844,10 Haarlem € 22,52 € 2477,20 € 7431,60 Rotterdam € 22,45 € 2469,50 € 7408,50 Utrecht € 21,95 € 2414,50 € 7243,50 Den Haag € 21,52 € 2367,20 € 7101,60 Eindhoven € 19,72 € 2169,20 € 6507,60 Den Bosch € 19,34 € 2127,40 € 6382,20 Groningen € 19,13 € 2104,30 € 6312,90 Tilburg € 19,05 € 2095,50 € 6286,50 Breda € 18,98 € 2087,80 € 6263,40 Almere € 18,64 € 2050,40 € 6151,20 Maastricht € 18,13 € 1994,30 € 5982,90 Arnhem € 17,45 € 1919,50 € 5758,50 Amersfoort € 16,63 € 1829,30 € 5487,90 Nijmegen € 16,50 € 1815,00 € 5445,00 Zwolle € 16,33 € 1796,30 € 5388,90 Enschede € 15,44 € 1698,40 € 5095,20 Apeldoorn € 13,97 € 1536,70 € 4610,10

Niet geheel verrassend is Amsterdam de absolute koploper. Wil je in onze hoofdstad een gemiddeld appartement huren, dan moet je bijna 7000 euro per maand verdienen. Voor een wat ruimere woning van 110 m² loopt de inkomenseis zelfs op richting de 9500 euro. Amsterdam is wel een extreme uitschieter. Zo ligt de inkomenseis voor een huurwoning in Leiden al ruim 15 procent lager.

Met een modaal inkomen kun je alleen in deze steden wat huren

Dat neemt echter niet weg dat de huurprijzen en eisen ongekend hoog zijn. Als je een modaal inkomen hebt en in je eentje een woning wilt huren, kun je in al deze twintig steden een huis van 110 m² wel vergeten. Zelfs voor een appartement verdien je dan in veel gevallen niet genoeg, want alleen in Amersfoort, Nijmegen, Zwolle, Enschede en Apeldoorn is de inkomenseis lager dan 4000 euro per maand.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties