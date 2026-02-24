Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Door hoger eigen risico kabinet Jetten gaan mensen mogelijk zorg mijden: ‘Langer met pijn rondlopen’

Mensen met chronische aandoeningen gaan waarschijnlijk minder vaak naar de dokter door het plan van het nieuwe kabinet Jetten voor een hoger eigen risico. Dat vreest Patiëntenfederatie Nederland.

Volgens de organisatie, die daar vandaag een bericht over rond liet gaan, lopen mensen door het hoger eigen risico straks langer met pijn rond. ‘Hun klachten worden erger en uiteindelijk hebben ze meer zorg nodig’, denkt de Patiëntenfederatie. „Dat gaat desastreuze gevolgen hebben voor hun zorg en hun kwaliteit van leven”, aldus Linda Daniels, waarnemend directeur-bestuurder.

Eigen risico stijgt tot 520 euro in 2030

De coalitie van D66, VVD en CDA (gisteren beëidigd) wil onder meer het eigen risico verhogen. Volgend jaar lijkt die te stijgen naar 460 euro (zie Nieuws van de Dag-video hierboven), in 2030 tot 520 euro. Huishoudelijke hulp wordt in principe niet meer vergoed. Sommige zorgkosten, zoals steunzolen en gehoorapparaten, kunnen niet meer van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

De Patiëntenfederatie vroeg bijna 6500 mensen met een chronische aandoening wat dat voor hen kan betekenen. Vier op de vijf mensen verwachten meer geld kwijt te zijn aan het eigen risico. Meer dan de helft verwacht niet alleen op zorg te moeten bezuinigen, maar ook op andere belangrijke uitgaven in hun leven zoals kleding, eten en drinken of sociale activiteiten.

FNV herkent beeld dat mensen niet meer naar de dokter gaan

FNV Uitkeringsgerechtigden, dat opkomt voor mensen die geen werk hebben of arbeidsongeschikt zijn, zegt het beeld te herkennen. In een enquête van de bond in 2024 zeiden ongeveer twee op de vijf mensen dat ze om financiële redenen soms niet naar een arts gaan. Volgens de organisatie zal dat „door de aangekondigde bezuinigingen alleen maar meer worden”.

Kabinet Jetten wil ook dat mensen een eigen bijdrage gaan betalen voor wijkverpleging. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, heeft vandaag een petitie tegen die plannen overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Volgens de vereniging is de petitie in bijna drie weken tijd meer dan 30.000 keer ondertekend. „Als je thuis zorg nodig hebt, kun je rekenen op zorg van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, verzorgende of de casemanager dementie. Die zorg is nu vrij toegankelijk, net zoals bij de huisarts. Als je er geld voor gaat vragen, gaan mensen zorg mijden”, licht voorzitter Bianca Buurman toe.

‘Heroverweeg plannen over eigen risico’

Terug naar Linda Daniels van de Patiëntenfederatie over het hogere eigen risico: „Het kabinet noemt het een bezuiniging op de zorg, maar de pijn komt vooral terecht bij patiënten. Deze mensen ervaren de gevolgen in hun dagelijks leven. Dat is niet eerlijk, maar vooral ook niet verstandig. Het vergroot de tweedeling in de maatschappij.”

Daniels roept de politiek op deze plannen over het eigen risico serieus te heroverwegen. „Wij begrijpen dat de zorg toekomstbestendig en betaalbaar moet blijven. Maar hogere financiële drempels voor mensen die zorg nodig hebben zijn niet de oplossing. De zorg wordt hiermee minder toegankelijk.”

