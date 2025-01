Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krijg je een lager bedrag aan toeslagen over 2025? Dat kan hierdoor komen

Mensen die onder een bepaald jaarinkomen verdienen, kunnen aanspraak maken op allerlei toeslagen. Het bedrag van de meeste toeslagen gaat in 2025 omhoog, maar toch kan het zo zijn dat je dit jaar minder krijgt dan vorig jaar, zelfs als je situatie ongewijzigd blijft. We leggen uit hoe dat komt.

Ben je overgestapt van zorgverzekering, maar ga je alsnog meer betalen? Hier zie je per inkomen hoeveel zorgtoeslag je krijgt. Hetzelfde hebben we op een rij gezet voor de huurtoeslag, een schatting bij de maximale kale huur.

Hoeveel toeslag krijg ik? Het bedrag aan toeslagen waar je aanspraak op kunt maken, verschilt sterk per persoon. Heb je bijvoorbeeld een huurhuis, een kind dat naar de opvang gaat of kun je je zorgpremie niet volledig zelf betalen? Vooral je inkomen is van invloed, net zoals de hoogte van je kale huur en je eigen vermogen. Kortom: iedere situatie is anders. Om in te zien waar jij aanspraak op kunt maken, kun je de proefberekenaar van de Belastingdienst raadplegen. Daar vul je jouw details in en krijg je te zien wat passend is in jouw situatie.

Minder toeslag in 2025?

Belangrijk voor hoeveel toeslag je krijgt over een jaar, is je inkomen. Het kan namelijk zo zijn dat je in 2024 student was en mogelijk aanspraak kon maken op veel van de maximum toeslagen, en dat je in 2025 begint met je ‘grote mensen-baan’. De kans bestaat dat je dan in één klap helemaal geen toeslag meer krijgt. Dat voorbeeld is logisch, maar ook mensen met een ongewijzigde situatie hebben mogelijk te zien gekregen dat hun toeslagbedrag daalt.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) – daar kun je terecht voor allerlei handige tips op het gebied van financiën – heeft daar een mogelijke verklaring voor. De toeslagenaffaire en de desastreuze gevolgen daarvan staan bij veel mensen in het geheugen gegrift. Het kabinet heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt en dat doen ze mede door het anders inschatten van je inkomen.

Als je je inkomen zelf namelijk te laag inschat, kan het zo zijn dat je veel van de toeslagen terug moet betalen. De Dienst Toeslagen schat daarom automatisch in dat je inkomen dit jaar met zo’n 3 procent extra zal stijgen. In totaal komt dat uit op een stijging van 8,35 procent. Zo is de kans dus kleiner dat je een bedrag terug moet betalen.

Lager voorschot, maar je krijgt waar je recht op hebt

De Belastingdienst schat je dus – misschien onterecht – wat hoger in zodat je niet of minder terug hoeft te betalen, maar uiteindelijk krijg je wel waar je recht op hebt. Je kunt toeslagen namelijk met terugwerkende kracht aanvragen. Wel kan het zo zijn dat je minder makkelijk rond komt door de hogere schatting. Mocht je daar bang voor zijn, kun je aankloppen bij je gemeente of de Dienst Toeslagen. Je kunt ook de schatting zelf aanpassen. Wees daar wel voorzichtig mee, want je wil niet voor een onaangename verrassing te komen staan.

