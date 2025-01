Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel cash geld mag je in 2025 in huis hebben? En wat is de pinlimiet?

Recent riepen banken Nederlanders op om contant geld in huis te halen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wilde hen voorbereiden op uitval van het digitale betaalverkeer. Vervolgens pinden mensen massaal geld. Dit roept de vraag op: hoeveel contant of cash geld mag je eigenlijk in huis hebben liggen in 2025? En hoeveel mag je per week pinnen?

Altijd handig, contant geld in huis. Bijvoorbeeld als er een storing is bij de bank of als je niet kunt pinnen. Ook voor kleine aankopen kan het heel handig zijn. Bovendien heb je zo meer zicht op hoeveel geld er binnenkomt en wat er uitgaat. Toch mag je niet ongelimiteerd contant geld pinnen. Bovendien is het aantal plekken waar je geld kunt uitnemen ook nog eens beperkt, wat de vraag oproept of contant geld gaat verdwijnen.

Hoeveel mag je in 2025 aan muntjes en briefgeld in huis hebben? En wat is de limiet als het gaat om pinnen? In dit artikel gaan we dieper in op de wetgeving omtrent contant geld en de limieten voor pinbetalingen in Nederland.

Contant geld in huis: wat mag je wettelijk gezien in huis hebben?

In Nederland is er geen wettelijke limiet voor de hoeveelheid contant geld die je in huis mag hebben, schrijft Rijksoverheid. Dit betekent dat je in principe onbeperkt geld in je woning kunt bewaren, zolang het geen belastingaangelegenheden betreft. Let op: er zijn echter wel regels die bepalen hoeveel je belastingtechnisch mag hebben zonder dat je dit hoeft aan te geven. Kom je boven deze vastgestelde limiet, dan moet je daar belasting over gaan betalen.

In 2025 geldt dat contant geld in huis wordt meegerekend bij je vermogen voor de belastingaangifte. Er is een belastingvrije grens voor contant geld in huis, tot dit bedrag hoef je geen belasting te betalen. Voor alleenstaanden geldt een belastingvrije grens van 661 euro. Voor fiscale partners (mensen die samenwonen en hun belastingaangifte gezamenlijk indienen) is de gezamenlijke belastingvrije grens 1322 euro.

Contant geld aangeven bij Belastingdienst

Als je meer contant geld in huis hebt dan dit bedrag, moet je dit aangeven bij je belastingaangifte. Het contante vermogen wordt dan toegevoegd aan je vermogen in box 3 van de belastingaangifte (de box ‘eigen vermogen’). Daar moet je vermogensrendementsheffing over betalen. Als je vermogen boven de belastingvrije grens uitkomt, moet je belasting betalen over het zogenaamde ‘fictieve rendement’ van je vermogen. Dus ook al levert het niets over weinig op: je moet er toch belasting over betalen.

Als je meer contant geld in huis hebt dan de grens die de Belastingdienst en Rijksoverheid stellen, moet je het extra bedrag aangeven bij je belastingaangifte. Over dit extra bedrag wordt belasting geheven op basis van een fictief rendement. In 2025 wordt er voor vermogen boven de belastingvrije grens gerekend met een fictief rendement van 1,44 procent. Over dit rendement betaal je 36 procent belasting.

Hoeveel mag je pinnen? De regels voor contant geld opnemen

Naast de hoeveelheid geld die je in huis kunt bewaren, zijn er ook limieten voor hoeveel je wekelijks kunt pinnen bij geldautomaten, schrijft Max Meldpunt. Deze limieten verschillen per bank, maar over het algemeen hanteren de meeste banken een wekelijkse of dagelijkse limiet voor contante opnames.

Wekelijkse pinlimieten

De meeste banken stellen een limiet in voor het opnemen van contant geld via een betaalpas. Dit limiet is bedoeld om fraude te voorkomen en om klanten niet in de verleiding te brengen grote hoeveelheden contant geld op te nemen.

Zo hanteert ABN AMRO een limiet van 10.000 euro per dag voor gewone betaalpassen. Dat is wel tot 2000 euro per transactie. Rabobank stelt een limiet in van 1250 euro per week, maar als je een ander pakket neemt, kan dit oplopen tot 5000 euro. ING heeft een ‘gewone daglimiet’ van 500 euro, maar als je tijdelijk meer nodig hebt, kun je dit verhogen naar 5000 euro. Kortom: de bedragen lopen enorm uiteen per bank, dus check goed de voorwaarden van je eigen bank. Meestal is dit eenvoudig via de website terug te vinden.

Een belangrijke kanttekening is dat banken deze limieten aan kunnen passen. Ook is het vaak mogelijk om zelf tijdelijk een hoger limiet in te stellen, bijvoorbeeld wanneer je een grotere aankoop wilt doen.

Waarom zijn er limieten voor het pinnen van contant geld?

Er zijn verschillende redenen waarom banken limieten stellen aan het pinnen van contant geld. De belangrijkste reden is veiligheid en fraude: banken willen voorkomen dat fraudeurs ongecontroleerd toegang krijgen tot grote hoeveelheden geld. Limieten maken het moeilijker om grote bedragen in één keer op te nemen, zo is het veiliger voor klanten.

De tweede reden heeft te maken met witwaspraktijken. Grote hoeveelheden contant geld kunnen wijzen op verdachte activiteiten. Door pinnen te beperken willen banken voorkomen dat het systeem wordt misbruikt.

Tot slot willen banken digitale betalingen bevorderen. Door contante opnames te beperken, willen banken klanten aanmoedigen om vaker digitale betaalmethoden te gebruiken, zoals mobiel betalen en overboekingen. Dit bevordert de efficiëntie en veiligheid van financiële transacties.

Risico’s van contant geld in huis

Hoewel het legaal is om contant geld in huis te bewaren, zijn er risico’s verbonden aan het bewaren van grote hoeveelheden geld in je woning. Diefstal, brand of waterschade kunnen ervoor zorgen dat je het geld verliest. In de meeste gevallen wordt dat niet gedekt door je inboedelverzekering. Veel verzekeraars dekken slechts een beperkt bedrag aan contant geld bij verlies. Dit ligt vaak tussen de 250 en 500 euro, afhankelijk van je polisvoorwaarden. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt hier dan ook voor tegenover Hart van Nederland.

Tip: bewaar je geld in een kluis

Als je veel contant geld in huis hebt, is het verstandig om het goed te beveiligen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kluis. Controleer ook altijd je verzekering om te zien hoeveel contant geld gedekt is bij schade.

Samengevat is er in 2025 dus geen wettelijke limiet voor het aantal contante euro’s dat je in huis mag hebben, maar je moet wel rekening houden met belastingregels als je meer dan 661 euro (alleenstaanden) of 1322 euro (fiscale partners) hebt.

‘Verstandig om contant geld in huis te hebben’

Voor noodgevallen is het altijd handig contact geld in huis te hebben. Begin 2025 volgt het advies vanuit het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over de hoogte van het bedrag, geeft Rijksoverheid aan. Dit heeft te maken met de toegenomen politieke dreigingen.

