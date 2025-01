Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze sector steeg het cao-loon het hardst afgelopen jaar

De cao-lonen in Nederland stegen in 2024 het hardst in ruim 40 jaar. En alhoewel bijna iedereen (die onder een cao werkt dan) daarvan profiteerde, was er één sector waar het salaris de grootste stijging doormaakte.

Gemiddeld lagen de cao-lonen in 2024 6,6 procent hoger dan in 2023. In dat jaar stegen de lonen met 6,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de lonen sinds 1982 niet zo hard zijn gestegen.

Cao-lonen stegen hard in 2024

En de sector die het meest profiteerde van deze stijging? Dat zijn de mensen in onroerend goed. Niet gek, als je een oog houdt op de woningmarkt. Je betaalt steeds meer voor een koophuis en ook de huurmarkt barst uit z’n voegen. De keuze is beperkt, de huren zijn hoog. Binnen de sector onroerend goed (woningcorporaties) stegen de lonen met 12,4 procent. Ook in de horeca en andere dienstverlening (denk aan kappers, uitvaartondernemingen en vakbonden) stegen de lonen harder dan in andere sectoren.

Het loon in de sector vervoer en opslag steeg het minst, namelijk met maar 4,7 procent. Dat is opvallend, omdat deze sector in 2023 de grootste stijging doormaakte, toen nog 8,5 procent. Het salaris van mensen die bij de overheid werken, stegen ook iets minder hard. Hun loon maakt wel alsnog een stijging van 6,2 procent door.

Stijging lager door inflatie

Goed, het cao-loon was niet het enige dat steeg. Ook de prijs van bijvoorbeeld boodschappen ging omhoog en we hadden te dealen met inflatie. De reële loonstijging over 2024 komt daarom uit op 2,6 procent. Dat is een schatting, omdat het inflatiecijfer voor het vierde kwartaal pas later deze maand bekend wordt.

Alhoewel de stijging in 2024 hoger was dan de ruim 40 jaar ervoor, is de reële loonstijging weer lager dan de voorgaande vier kwartalen. Onderaan de streep gingen we er dus toch niet zóveel op vooruit.

