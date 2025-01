Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel zorgtoeslag krijg je in 2025 per inkomen

Wie de zorgverzekering – de premie is dit jaar wederom gestegen – niet volledig zelf kan betalen, kan aanspraak maken op zorgtoeslag. Hoeveel je krijgt, verschilt per inkomen en er is ook een maximuminkomen. We zetten op een rij hoeveel zorgtoeslag je per maand krijgt per inkomen.

Overstappen van zorgverzekering kon tot en met 31 december, dus die kans is verstreken. Maar wist je dat je bij veel verzekeraars nog tot en met 31 januari aanvullende verzekeringen kunt afsluiten? Handig als je toch denkt bijvoorbeeld fysiotherapie nodig te hebben.

Zorgtoeslag in 2025

Zoals gezegd krijgt niet iedereen zorgtoeslag. Zo mag je eigen vermogen niet hoger zijn dan 141.896 euro. Als je een fiscaal partner hebt, mogen jullie samen niet over meer dan 179.429 euro beschikken. Daarnaast mag je per jaar niet meer dan 39.719 euro verdienen, met een fiscaal partner is dat 50.206 euro.

Voor onderstaande tabel gebruiken we het voorbeeld van persoon X, 27 jaar, zonder fiscaal partner. Het eigen vermogen ligt onder de maximumgrens. Per inkomen krijg je dan dit bedrag aan zorgtoeslag per maand:

Inkomen per jaar Zorgtoeslag per maand 28.000 euro of minder 131 euro 29.000 euro 124 euro 30.000 euro 112 euro 31.000 euro 101 euro 32.000 euro 90 euro 33.000 euro 78 euro 34.000 euro 67 euro 35.000 euro 55 euro 36.000 euro 44 euro 37.000 euro 33 euro 38.000 euro 21 euro 39.000 euro 10 euro 39.719 euro of meer 0 euro Bron: de Belastingdienst

In 2024 was het maximumbedrag aan zorgtoeslag 123 euro per maand. Benieuwd naar de hoeveelheid zorgtoeslag over 2025 in jouw specifieke situatie? Daar krijg je met de proefberekenaar van de Belastingdienst heel handig inzicht in.

