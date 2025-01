Zoveel huurtoeslag ontvang je in 2025 per inkomen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een nieuw jaar en dus ook nieuwe regels en regelingen rondom geld. In 2025 krijgen veel mensen er wat geld bij, bijvoorbeeld mensen die minimumloon verdienen en mensen in de bijstand, maar ook de huurtoeslag gaat iets omhoog. We zetten op een rij wat je per inkomen krijgt.

Het verhoogde bedrag dat mensen in de bijstand krijgen en het bedrag dat je je kind in 2025 belastingvrij mag schenken, stijgen allebei. Omdat er ook huurverhogingen te verwachten zijn, kunnen huurders wel een steuntje in de rug gebruiken.

Voorwaarden voor huurtoeslag Niet iedereen krijgt huurtoeslag. Zo mag je huur niet hoger zijn dan 900,07 euro per maand (kale huur) en mag je eigen vermogen niet te groot zijn. Bij huurders onder de 23 jaar oud mag de kale huur niet boven de 477,29 euro uitkomen, tenzij je een kind hebt dat bij je woont. Dan mag de huur toch maximaal 900,07 euro zijn. Als alleenstaande mag je eigen vermogen niet groter zijn dan 37.395 euro. Partners mogen samen niet meer dan 74.790 euro aan vermogen hebben. Daarnaast moet de woning die je huurt een zelfstandige woning zijn. Volgens de regels van de Belastingdienst moet er een eigen douche of badkamer aanwezig zijn.

Huurtoeslag per inkomen

We kunnen je niet voor jouw specifieke situatie nauwkeurig vertellen hoeveel huurtoeslag je krijgt, omdat het exacte bedrag van een paar factoren afhangt. We schetsen echter een voorbeeld waarmee we rekenen: persoon X, 27 jaar oud, heeft geen thuiswonende kinderen of anderen in huis, woont niet op kamers en betaalt 900 euro aan kale huur. Er zijn geen servicekosten. We rekenen met 900 euro kale huur omdat dat ongeveer de grens is, daarboven krijg je geen huurtoeslag. Betaal je minder kale huur, krijg je logischerwijs ook minder huurtoeslag.

Inkomen per jaar Huurtoeslag per maand 22.000 euro 498 euro 23.500 euro 482 euro 25.000 euro 449 euro 26.500 euro 414 euro 28.000 euro 378 euro 29.500 euro 339 euro 31.000 euro 299 euro 32.500 euro 257 euro 34.000 euro 215 euro 35.500 euro 185 euro 37.000 euro 153 euro 39.500 euro 98 euro 41.000 euro 72 euro 43.500 euro 35 euro 45.000 euro 11 euro 46.500 euro (modaal salaris volgens het CPB) 0 euro Bron: Belastingdienst

Benieuwd naar de hoeveelheid huurtoeslag in jouw specifieke situatie? Daar krijg je met de proefberekenaar van de Belastingdienst heel handig inzicht in.

