Loterijprijs gewonnen? Zoveel belasting betaal je daar in 2025 over

Je bent door het dolle heen als je het ziet: je hebt een flinke prijs gewonnen bij een loterij en visioenen van vakanties naar de Bahamas schieten al door je hoofd. Maar niet zo snel: vanaf een bepaald gewonnen bedrag moet je een deel afstaan aan de Belastingdienst.

En vanaf welk bedrag dat is? Al vanaf 450 euro. Win je bij een loterij dus 449 euro? Gefeliciteerd, dat is het bedrag dat je netto gestort krijgt. Win je 450 euro of meer? Dan is het in veel gevallen zo dat de Belastingdienst daar van meeprofiteert. Er zijn een paar uitzonderingen, we nemen je mee.

Belasting over loterijprijs

Dat je belasting moet betalen over een gewonnen prijs, is niets nieuws onder de zon. Maar de hoogte van het tarief wel. In 2024 moest je over prijzen van 450 euro of meer 30,5 procent afdragen aan de Belastingdienst. Die klopt niet altijd zelf bij je aan, soms regelt de kansspelorganisator de belasting en communiceert die een nettoprijs, of de organisator communiceert de brutowinst.

In 2025 is het belastingpercentage over loterijprijzen flink opgeschroefd, naar 34,20 procent. Het gaat hierbij wel om zogeheten offline kansspelen. Dat hoeft niet per se in real life te zijn, maar gaat om bijvoorbeeld De Staats- en Postcodeloterij, een bingo, pokerspelen, puzzels of prijsvragen of bijvoorbeeld roulette of een kansspelmachine in een casino. Wel geeft de Staatsloterij op de website aan dat zij de belasting voor je betalen en je de gewonnen prijs dus netto krijgt.

Win je dus 500 euro in 2025, betaal je daar 171 euro belasting over. De winst onderaan de streep is afhankelijk van hoeveel je hebt ingezet. Win je een prijs van 100.000 euro, int de Belastingdienst 34.200 euro.

Regels bij online gokken

Voor online kansspelen zijn er weer andere regels, dan moet je de winst van het spel opnemen in je belastingaangifte als je meer wint dan je hebt ingezet. Bijvoorbeeld als je 50 euro inzet om te spelen, en naar huis gaat met 100 euro. Via de website van de Belastingdienst lees je meer regels en voorwaarden.

