Eenzaamheid blijkt écht slecht voor je gezondheid, volgens onderzoekers

Voel je je weleens eenzaam? Dat kan meer gevolgen hebben dan alleen een sombere bui. Uit nieuw onderzoek blijkt dat eenzaamheid en sociale isolatie niet alleen slecht zijn voor je mentale gezondheid, maar ook je lichaam flink kunnen raken.

Het gaat zelfs zo diep dat de effecten terug te zien zijn in je bloed, volgens een studie die deze week werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Human Behaviour.

Eiwitten gekoppeld aan eenzaamheid

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar de bloedmonsters van meer dan 42.000 volwassenen in de leeftijd van 40 tot 69 jaar. Wat bleek? Mensen die zich eenzaam voelen of weinig sociaal contact hebben, maken andere hoeveelheden van bepaalde eiwitten aan. Deze moleculen spelen een sleutelrol in je lichaam, bijvoorbeeld bij ontstekingen, stress en zelfs ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

De onderzoekers ontdekten dat maar liefst 175 eiwitten gekoppeld zijn aan sociale isolatie en 26 aan eenzaamheid. Opvallend is dat de meeste van deze eiwitten, zo’n 85 procent, in beide categorieën voorkomen. Volgens onderzoeker Chun Shen is dat geen toeval: „Het laat zien hoe diep sociale factoren onze gezondheid beïnvloeden.”

Een van de opvallendste eiwitten die de onderzoekers ontdekten, is ADM. ADM is een stofje dat bij grotere hoeveelheden van eenzaamheid aan wordt gemaakt en het lijkt invloed uit te oefenen op belangrijke hersengebieden. Zo kan het stress veroorzaken en het risico op fysieke ziektes vergroten, zoals hartproblemen en zelfs vroegtijdig overlijden. Shen noemt het een „alarmsignaal” van het lichaam. „Om te laten zien hoe schadelijk eenzaamheid kan zijn.”

Groot probleem

Vorig jaar herfst trok het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) aan de bel, nadat uit cijfers bleek dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. In 2023 ging het om bijna 11 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder die zich sterk eenzaam voelde. In 2019 ging het nog om 9 procent.

Volgens Barbara Sahakian, een van de andere onderzoekers, is eenzaamheid een veel groter probleem dan de meesten denken. „Het raakt niet alleen oudere mensen, maar steeds vaker ook jongeren. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie eenzaamheid bestempeld als een wereldwijd gezondheidsprobleem.”

Aan het einde van het onderzoek benadrukken de onderzoekers daarom opnieuw het belang van sociaal contact voor je gezondheid. Of het nu een praatje met de buurvrouw is, een kop koffie met vrienden of een videogesprek met familie; het helpt allemaal om die schadelijke effecten tegen te gaan.

