Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winter vol Liefde-kijkers verbijsterd om eisenpakket van Mikes moeder: ‘Knip die navelstreng door’

Winter vol Liefde, het zusje van B&B vol Liefde, is terug op de buis. De 33-jarige Mike uit Oostenrijk heeft alvast een onuitwisbare indruk achtergelaten. Dat ligt niet per se aan hemzelf, maar vooral aan zijn moeder. Een nieuwe liefde moet namelijk vooral bij háár passen, zo wordt duidelijk in de eerste aflevering.

Winter vol Liefde is gebaseerd op B&B Vol Liefde, waarin Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaren die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de liefde. Winter Vol Liefde is net een tikje anders dan B&B Vol Liefde, want er doen niet alleen B&B-eigenaren mee, maar ook ‘gewone’ Nederlanders die in een winters land wonen en op zoek zijn naar een nieuwe liefde. Dat gaat gepaard met de nodige drama, maar in enkele gevallen leidt het tot een match. Er is zelfs al een Winter Vol Liefde-baby. Het tweede seizoen van Winter Vol Liefde is vanaf gisteravond iedere werkdag om 20.30 uur te zien op RTL4.

Mike in Winter vol Liefde

Skileraar Mike woont bij zijn ouders in het schilderachtige Seefeld. „Ik ben single sinds 2018 of 2019. Ik heb wel wat vriendinnetjes gehad, maar hier is het eigenlijk nog niet echt gelukt. Ik denk dat het voornamelijk komt omdat ik heel erg geconcentreerd was op mijn werk. Waarom ik het nu wel wil? Omdat ik toch op een leeftijd ben gekomen dat ik er nu voor echt voor opensta om een relatie aan te gaan en wellicht, mocht het me gegund zijn, een gezinnetje te stichten.”

Hij vertelt dat hij nog nooit op zichzelf heeft gewoond. „Maar ik zou het ook niet erg vinden om te gaan samenwonen, als er dadelijk een leuke dame aan mijn zijde is. Dat zou ik hartstikke leuk vinden.” Wat hij dames te bieden heeft? „Veel gezellig, een hoop liefde en natuurlijk een hele leuke schoonmoeder.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We weten nu al waarom Mike vrijgezel is en op zijn 33e nog thuis woont.#wintervolliefde pic.twitter.com/Mb8jsNxGXW — Kwit77 (@kwit77) January 6, 2025

‘Ze krijgen die moeder erbij’

„Er zijn hier natuurlijk genoeg vrijgezelle meiden”, zegt moeder Monique. „Ik zeg weleens tegen Mike: ’Is dit niks voor je?’ Maar ze kennen mij natuurlijk, dus als ze met Mike gaan, dan krijgen ze die moeder erbij.” Volgens Monique heeft Mike zijn ogen niet genoeg geopend voor vrouwen. „Doe die klep even open”, lacht ze. „Ik zie ze wel lopen. En dan ben ik je moeder, en dan moet ik erop letten.”

Ze wil dolgraag oma worden. „Dat lijkt me gezellig.” Het selecteren van de meiden doen Mike en Monique samen. En moederlief heeft een duidelijk wensenlijstje voor haar schoondochter. „Ze moet van gezelligheid houden. Het moet geen type zijn dat hele dagen in haar bed ligt. Hij houdt niet van meisjes die een burn-out hebben. Of eh… Daar kun je niks aan doen, hoe heet dat ook alweer? O ja: een borderliner. En geen smoezelig type die haar haren niet kamt.”

Tijdens het kijken van de videoboodschappen van de vrouwen die zich hebben aangemeld, laat Monique haar ongezouten mening horen. „Verzorg je een beetje”, sneert ze bijvoorbeeld. „Dat uitgezakte permanentje.” Als ze de boodschap van Lena ziet, is ze enthousiast. „Ik denk dat ze bij mij past. Ze is verzorgd en dat vind ik belangrijk. Ik denk dat ze een leuke schoondochter voor mij kan zijn.”

Eerste vrouw komt langs

De eerste vrouw die komt logeren is Denise. Monique ziet haar helemaal zitten voor haar zoon. „Ze ziet er hartstikke goed uit, dus ik denk dat hij dat leuk vindt. Als hij dat niet leuk vindt, heeft hij een vuiltje in zijn ogen. Ze past echt bij ons.”

Na het eerste diner is ze nog enthousiaster. „Ik denk dat ze een leuke, gezellige schoondochter kan zijn. En tegelijkertijd een vriendin die met mij een wijntje gaat drinken, misschien ook met haar moeder erbij. Ik ben gewoon verliefd op haar, ik vind het echt een leuke meid.”

Voor Mike is Moniques mening belangrijk. „Ik vind het belangrijk dat mijn moeder een beetje aan mij laat doorschemeren dat ze Denise een leuke dame vindt. Dat is voor mij een teken om meer energie in haar te steken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is te hopen dat de moeder van Mike een leuke vrouw vindt die volledig bij haar past. En als het even meezit vindt Mike haar – hoewel dat natuurlijk maar bijzaak is – ook een beetje leuk. #wintervolliefde #benbvolliefde — Coco Riga (@coco_riga) January 6, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor alle poppetjes die Mike willen daten, één tip:

neem een schaar mee✂️!!

Om die navelstreng met zn moeder door te knippen🤦‍♀️ #wintervolliefdevooruit OR #wintervolliefde pic.twitter.com/8o5HNRyRAO — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) January 6, 2025

Je kunt Winter Vol Liefde terugkijken via Videoland.

Reacties