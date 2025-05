Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je vakantiegeld beleggen? Zoveel kan dat opleveren, volgens een financieel expert

Het is vakantiegeldmaand. Bij veel mensen is dat geld nog voordat het is gestort, hun zak al uit gevlogen. Maar je kunt ook verdienen met dit extraatje, zegt financieel expert Shiva Bloemberg. Ze rekende uit wat het kan opleveren als je je vakantiegeld langere tijd belegt.

Vakantiegeld wordt wettelijk ‘vakantiebijslag’ genoemd, en betreft geld dat je in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei 2024 tot mei 2025) verdiend hebt. Je krijgt minimaal 8 procent van je brutojaarsalaris van het afgelopen jaar bijgeschreven. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar.

Vakantiegeld werd een halve eeuw geleden in het leven geroepen als prikkel om werknemers aan te sporen om op vakantie te gaan, met het idee dat ze daardoor langer fit en gemotiveerd blijven.



Uit eerder onderzoek bleek dat de helft van de ondervraagden vakantiegeld uitgeeft aan, jawel, een vakantie. Voor iets meer dan een kwart is het vakantiegeld bittere noodzaak. Deze groep gebruikt het bedrag om financieel het hoofd boven water te houden. Acht procent gebruikt het geld om te beleggen.

Vakantiegeld beleggen makkelijk middeltje

Algemeen Directeur Shiva Bloemberg van Meesman Indexbeleggen, vindt dat maar zonde. „Vakantiegeld, of een deel daarvan, is een makkelijk middeltje om te beleggen voor later”, zegt ze tegen Metro.

Dat gebeurt nu nog nauwelijks. „Je merkt dat mensen het moeilijk vinden om geld voor een langere termijn opzij te zetten. Het is natuurlijk gewoon leuker en lekkerder om het nu aan dingen uit te geven. ‘Dat regel ik later wel’, denken veel mensen.”

Ook merkt ze dat mensen beleggen eng vinden. „Het lijkt complex en ingewikkeld. Maar je kunt op verschillende manieren beleggen.”

💶 Vakantiegeld in 2025 omhoog voor specifieke groep Het vakantiegeld gaat volgens loonstrookverwerker ADP dit jaar omhoog voor mensen die tussen de 2000 en 2750 euro bruto per maand verdienen. Voor iemand die fulltime werkt en het minimumloon verdient, gaat het om 188 euro extra vakantiegeld ten opzichte van 2024. Mensen die parttime werken en daarmee 1000 euro per maand verdienen, krijgen juist een stuk minder vakantiegeld, namelijk 213 euro minder. Mensen die modaal verdienen, krijgen dit jaar ook iets minder vakantiegeld. Voor iemand met een inkomen van 3588 euro per maand gaat het om een daling van 8 euro. Wie anderhalf keer modaal verdient, krijgt ook iets minder. Voor mensen die twee keer modaal of meer verdienen, blijft het netto vakantiegeld hetzelfde als in 2024.

Passief beleggen in wereldwijd gespreide indexfondsen

Bloemberg raadt aan om passief te beleggen in een zogenoemd wereldwijd gespreid indexfonds. Hierbij worden je aandelen verspreid over bedrijven in verschillende landen en sectoren. „Dan ga je op de meest verantwoorde manier beleggen. Je volgt de markt in plaats van kiezen en timen. Op die manier verlaag je je risico aanzienlijker. Het is ook rustiger, want je hoeft er niet druk mee bezig te zijn. Mensen denken dat ze markten moeten gaan volgen en nieuws in de gaten moeten houden, maar dat hoeft bij passief beleggen niet. Het wordt ook weleens lui beleggen genoemd.”

Het is volgens haar zelfs beter om de markt niet in de gaten te houden. „Wij zeggen altijd: je kunt beter het sportnieuws lezen of een leuk vrouwentijdschrift. Als je het financieel nieuws leest, dan ga je het gevoel krijgen dat je iets moet doen, terwijl je juíst niets moet doen.”

Tussendoor kunnen er altijd dalen zijn, zegt ze. „Je zult maar net kijken op een moment dat het flink in de min staat, daardoor in de stress raken en denken dat je moet verkopen. Het is dan juist beter om de aandelen te laten zitten.”

Bloemberg plaatst hier een kanttekening bij: het blijft beleggen. „Beleggen kent risico’s. Je kúnt een deel van je inleg verliezen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.”

Rekensommetje vakantiegeld beleggen

Na twintig jaar beleggen in een wereldwijd gespreid indexfonds kun je een gemiddeld rendement van 8 procent verwachten. Dat is op basis van het gemiddelde van aandelenmarkten.

Bloemberg rekende uit hoeveel vakantiegeld kan opleveren. Ze is daarbij uitgegaan van het vakantiegeld van Jan Modaal, 1710 per jaar. Dat is bij een bruto salaris van 46.500 euro per jaar. „Dan kom je na twintig jaar uit op een vermogen van zo’n 80.000 euro. Terwijl je inleg maar iets meer dan 34.000 euro is geweest.” Wil of kun je niet al je vakantiegeld beleggen? Ook een kleiner bedrag kan het waard zijn, benadrukt Bloemberg.

Maandelijks beleggen

Bij sommige werkgevers kun je maandelijks je vakantiegeld opnemen, in plaats van dat het eenmaal per jaar wordt uitgekeerd. Je kunt dan maandelijks beleggen en dat heeft zo z’n voordelen, zegt Bloemberg.

Ze ziet de hardste groei bij jonge mensen die iedere maand 100 à 200 euro per maand overhouden en dat voor minimaal 20 jaar willen beleggen. „Als je iedere maand een vast bedrag belegt, koop je vanzelf meer aandelen wanneer de koers laag is en minder aandelen wanneer de koers hoog is. Dus je koopt je beleggingen automatisch tegen gunstige aankoopkoersen.”

Wachten op het juiste moment

Soms wachten mensen op het juiste moment om te beleggen. Maar Bloemberg zegt: je kunt beter gewoon instappen. „Je timing kiezen om te beginnen met beleggen wint het op de langere termijn niet van langer in de markt zitten. Je hebt dan simpelweg meer tijd om je beleggingen in de markt te renderen.”

Ze vervolgt: „Als je maar één jaar belegt, kun je gigantisch pech of geluk hebben. Maar naarmate je naar de twintig jaar gaat, kom je in bijna alle scenario’s uit op een positief rendement.”

Uiteraard blijft het een risico, dat je bereid moet zijn om te nemen „Dat is de andere kant van het verhaal. Tegen mensen die het spannend vinden, zeg ik vaak: je kunt gespreid instappen, om zo het effect te krijgen van maandelijks beleggen.”

