Waarom vrouwen beter zijn in beleggen dan mannen

Vrouwen weten over het algemeen een hoger rendement te realiseren als ze investeren dan mannen, blijkt uit de 2021 Women and Investing Study. En het is niet het eerste onderzoek dat dit uitwijst. Maar waarom zijn vrouwen betere beleggers dan mannen?

En wat kan de rest van de wereld van deze investerende vrouwen leren?

Zijn vrouwen echt betere beleggers dan mannen?

Het rendement van vrouwen was gemiddeld 0,4 procent hoger dan dat van mannen, blijkt uit het rapport. Fidelity analyseerde de jaarlijkse prestaties van 5,2 miljoen klantrekeningen, van januari 2011 tot december 2020. Daar bovenop blijkt dat vrouwen bijna 1 procent meer per jaar sparen.

Eerder onderzoek liet al soortgelijke resultaten zien. Uit een analyse van ING bleek dat vrouwen in 2019 een gemiddeld rendement van 24,1 procent behaalden, ten opzichte van een rendement van 23,5 procent onder de mannen. Ook in een groot onderzoek naar beleggingsresultaten bleek dat vrouwen dat jaar gemiddeld 0,3 procent rendement behaalden dan mannen.

Rente-op-rente-effect

Oké, maar 0,3 of 0,4 procent is toch bijna niets? Toch heeft dit percentage een groter effect dan je in eerste instantie denkt, vanwege compounding (in het Nederlands het rente-op-rente-effect genoemd).

Albert Einstein noemde dit ook wel het achtste wereldwonder. Door je winst opnieuw te herbeleggen, ontvang je over die winst ook weer rendement. Op deze manier kan je vermogen exponentieel groeien. Die 0,4 procent kan in de loop van de tijd dus een enorm verschil maken.

Een mooi rekenvoorbeeld. Stel: je bent een man, investeert 10.000 euro en voegt daar elk jaar 1.000 euro spaargeld aan toe. Als je een rendement van 6 procent behaald, zal je in 15 jaar tijd een vermogen van zo’n 46.125 euro hebben. Niet verkeerd, toch?

Maar als je een vrouw bent die 1 procent meer spaart dan die 1.000 en een jaarlijks rendement van 6,4 procent haalt, is het verschil goed te zien. In 15 jaar tijd zal je dan namelijk eindigen met een vermogen van 48.746 euro.

Hoe langer je blijft beleggen, des te groter het verschil tussen deze bedragen wordt. Ook als je het initiële bedrag, het rendement of het jaarlijkse gespaarde bedrag verhoogt, is het verschil nog groter.

Waarom zijn vrouwen beter in beleggen?

Keep in mind dat dit natuurlijk een gemiddelde is. Er zijn genoeg mannen die fantastisch kunnen beleggen en genoeg vrouwen die er geen kaas van hebben gegeten. Maar de cijfers liegen niet. Hoe kan het dat vrouwen over het algemeen betere beleggers zijn?

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat vrouwen vaak op de lange termijn beleggen, terwijl mannen het meer als een spel zien. Hoewel dat laatste op de korte termijn veel winst kan opleveren, kan het ook heel makkelijk de andere kant op gaan. Aangezien het moeilijk is om het gemiddelde rendement van de markt te verslaan, is het makkelijk om in te zien waarom langetermijnbeleggers het over het algemeen beter doen.

Ook bleek uit het rapport van Fidelity dat mannen vaker in aandelen beleggen, terwijl vrouwen hun beleggingen ruimer spreiden. Naast aandelen beleggen ze bijvoorbeeld meer in Exchange Traded Funds (ETF’s). Hoe beter je spreiding, des te minder risico je loopt op een slecht rendement. Als één aandeel, industrie of land het moeilijk heeft, kunnen jouw andere beleggingen dit immers opvangen.

Daarnaast blijkt uit de analyse dat de kans bij mannen 35 procent groter is dat ze een transactie doen. En, zoals iedere belegger weet, betaal je bij elke transactie kosten. Deze kunnen jouw rendement opeten, zonder dat je het doorhebt.

Allemaal waardevolle lessen die we in het vervolg kunnen meenemen.